陳時中周六成立競總　天王級助選團曝光：「第一名市長」拉抬選情

▲賴清德週末將為陳時中站台。（資料照／記者嚴云岑攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數1個多月，民進黨台北市長參選人陳時中競選總部將在10月1日成立，屆時包括總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、擔任競總主委的前副總統陳建仁都將共襄盛舉。輔選人士說，週六將在北平東路舉行封街造勢活動，預估將有破萬人出席，其中賴清德在擔任台南市長任內被評鑑為「六都第一名市長」，對比近期台北市長柯文哲被評為「六都墊底」，可望藉此拉抬陳時中低靡的選情。

▲蔡英文週末將拉抬陳時中選情。（資料照／記者湯興漢攝）

陳時中今天上午透過臉書公布競選總部成立資訊表示，他的競選總部將在10月1日成立，敬邀所有支持自己的朋友來參加，當天蔡英文、賴清德、蘇貞昌、陳建仁都將共襄盛舉，歡迎大家一起到場相挺，「讓我們共同重新定義台北，融合揮灑出台北新意象，團結幫阿中讚聲，讓台北更好！」

近期因資深媒體人周玉蔻猛轟國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴陳年緋聞，藍白陣營狂轟「支持周玉蔻，票投陳時中」言論甚囂塵上，綠營人士不諱言，此舉的確衝擊陳時中的選情，不過在周宣布主持請假到10月10日後，估可部分止血。

輔選人士透露，此次由天王級人物齊聚拉抬陳時中的選情，值得注意的是，近期展開全台輔選行程的賴清德也將同台造勢，賴清德過去在台南市長任內，多次被媒體評比為「六都第一名」，且賴過去擔任行政院長期間，延攬陳時中加入內閣團隊，也算陳時中的「老長官」，對照柯文哲近期被評為「六都墊底」，形成鮮明對比。

陳時中競選總部設在北平東路上，民進黨中央黨部旁，就是蔡英文總統2020年競選總部所在的舊址。