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痛失愛女後首度站台造勢　余天哽咽談放下：但像被割下一塊心頭肉

▲▼余天、賴清德替林佳龍站台。（圖／林佳龍競辦提供）

▲余天、賴清德替林佳龍站台。（圖／林佳龍競辦提供）

記者杜冠霖／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍29日舉辦「新北大翻新聯歡晚會」暨三重聯合競選總部成立，副總統賴清德、立委余天也到場力挺，而余天的二女兒余苑綺上月不幸離世，他致詞時也一度紅了眼眶，余天坦言，自己要放下，立法院也開議了，很多事情要忙，「但這種感覺就像割下一塊心頭肉，太太很難走出來，也希望大家給亞萍加油。」

余天的二女兒余苑綺，多年來與癌症對抗，8月21日不敵病魔逝世，享年39歲。余天和太太李亞萍拖著孱弱的身軀，白髮人送黑髮人，也讓余天數度在鏡頭前放聲大哭。

對於被媒體拍到經常出入醫院，余天解釋，其實還好，小中風而已，但去檢查頸動脈有塞住，醫生也很奇怪為什麼會沒事，這種狀況若是一般人就倒下去了，可能好人有好報，現在都沒事了。

提到女兒余苑綺，余天又紅了眼眶，他表示，一連串事情接踵而來，最近二女兒過世，也有很多好朋友打電話來說，事情都遇到了，要放下，「我當然要放下，立法院也開議了，很多事情要忙，但這種感覺就像割下一塊心頭肉，太太李亞萍很難走出來，也希望大家給亞萍加油。」

對於新北選情，余天說，林佳龍是他的好兄弟、游錫堃院長子弟兵，近期也遭逢岳父過世，「選舉遇到這種事情心情一定很沈重」，他並帶領群眾為林佳龍加油，余天也提到，民進黨已經17年沒有在新北市執政，希望林佳龍不要再像游錫堃差兩萬票沒能當選，「三重的票一定要開得很好看」，他拜託所有三重鄉親讓林佳龍當選、民進黨在三重提名的6位議員候選人全部當選。

▼林佳龍「新北大翻新聯歡晚會」。（圖／記者呂晏慈攝）

▲余天為林佳龍站台。（圖／記者呂晏慈攝）

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