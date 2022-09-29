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快訊／烏克蘭4州公投入俄　普丁30日將宣布納入俄羅斯版圖

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）29日證實，俄羅斯總統普丁將30日將在克里姆林宮舉辦簽署儀式，屆時將會見烏克蘭公投入俄的4個地方政府首長，並在儀式中見證4人簽下加入俄羅斯的條約，儀式後也會發布重大演說。

根據路透社報導，俄羅斯2月發動「特殊軍事行動」入侵烏克蘭後，至今佔領了烏克蘭盧甘斯克、札波羅熱、赫爾松及頓內茨克等4州，近期更在4州舉辦「脫烏入俄」公投。

根據俄羅斯中央選舉委員會27日公布的結果顯示，同意率分別頓內茨克99.23%、盧甘斯克98.42%、札波羅熱 93.11%及赫爾松87.05%，全數高票通過。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）29日證實，總統普丁將30日將在克里姆林宮舉辦簽署儀式，上述4州地方政府首長將在儀式中簽署條約，正式納入俄羅斯版圖，普丁在儀式後也將發表重大演說。

報導中指出，普丁如此急於吞併4個烏克蘭地區、主張領土主權，恐怕與烏克蘭軍隊即將在戰場上逆轉有關。盧甘斯克、札波羅熱、赫爾松及頓內茨克等4州大約占烏克蘭15％領土。

▲▼ 札波羅熱入俄公投。（圖／路透）

▲▼ 俄羅斯23日起在烏克蘭占領區舉行入俄公投。（圖／路透）

▲俄羅斯在烏克蘭4區（俄佔區）舉辦「脫烏入俄」公投。（圖／路透）

不過針對這次「脫烏入俄」公投，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，這場公投根本是「鬧劇」，烏克蘭絕不接「偽公投」結果，並將捍衛被占領區的公民。

美國國務卿布林肯則表示，西方絕不承認這次公投結果，「我們和許多其他國家已非常明白表明，我們不會，絕對不會承認俄羅斯兼併烏克蘭領土」。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）抨擊這次公投「公然違反國際法」，他已經與烏克蘭總統澤倫斯基通過電話，「明確表達北約盟邦對烏克蘭主權和自衛權的支持堅定不移」。

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