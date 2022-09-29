「天空斷橋」驚悚墜落1死1傷！業者偷工減料奪命　賠580萬緩起訴

記者沈繼昌、郭玗潔／桃園報導

交通部高公局「大園交流道至台15線新闢道路工程」於今年2月25日傳出工安意外，2名泰籍移工施工時，鋼筋突然倒塌，導致2人從高空中墜落、遭鋼筋擊中，造成1死1重傷的意外。經桃園地檢署調查，發現現場施工未依照設計圖、疑有偷工減料之情，相關業者有違反職業安全衛生法、過失致死罪嫌，經偵訊相關人員，承攬工程的皇昌營造林姓工地主任、下包廠商昭明欣業李姓工地負責人與昭明欣業李姓負責人也坦承犯行，考量3人已與死者家屬以580萬和解，給予緩起訴處分。

▲高公局工程發生意外，2移工高空墜落，1死1重傷。（圖／民眾提供）

據了解，這項工程因遭到居民抗議停工多年，導致部分施作好的路段、橋面沒辦法連接起來，形成「天空斷橋」的景象，沒想到在今年2月25日施工時又發生嚴重工安意外。當天下午2點左右，2名移工在高處進行鋼筋綑綁作業，H72標墩柱的鋼筋突然倒塌，導致2人從高處墜落，當場被鋼筋擊中，其中一人傷重不治，另一人則住進加護病房治療。

事件發生後，高公局第一新建工程處研判，懷疑是風勢過大，導致鋼索斷裂。不過經桃園地檢署調查，發現工程未依照設計圖施作，樣架的主筋搭接支數從10支減至8支，鋼筋焊接長度應為15公分，卻變成點焊，斜位錨定鋼索粗細也從6公分縮減為3公分，導致吊車解除樣架吊索時，樣架崩塌，讓以安全帶固定在樣架上的工人和掉落的樣架一同墜落死亡。

檢方調查，該工程由皇昌營造承攬，由林男擔任工地現場主任，再將部分工程發包給昭明欣業承攬，並由李姓工地負責人負責工程指揮、監督、執行安全衛生業務。林、李、和昭明欣業負責人共3人到案後皆坦承犯行，檢方考量3人並無前科，且犯後與死者家屬和解，已賠償死者家屬580萬元，給予以緩起訴1年，緩起訴期間須支付公庫5萬元。

▲經檢方調查，工安事故相關業者3人被緩起訴。（圖／民眾提供）