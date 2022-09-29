　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】家樂福文化藝術季　免費體驗「藝饗不到」永續精神

家樂福文化藝術季（圖／業者提供）

【廣編特輯】

圖、文／家樂福提供

家樂福文化藝術季即將在10月21日至23日在桃園高鐵站前廣場盛大登場！家樂福文教基金會第15年舉辦公開免費的戶外活動，過去幾年文化藝術季巡迴台灣南部及東部各地舉行，今年回歸北部，特別攜手桃園市政府共同主辦，並在行政院農委會水保局及多元在地團隊協力下，以「藝饗桃園家樂福」為主題，串連傑出藝術表演團隊、地方創生、多元族群文化以及永續理念，連續3夜2日為北台灣民眾帶來今年下半年最共融的藝文派對，活動精彩好玩，且全程免費參與，預估將吸引超過4萬人同樂。

「藝饗桃園家樂福」不僅有紙風車劇團、十鼓擊樂團、FOCA福爾摩沙馬戲團三大國家級表演團隊領銜演出，並搭配桃園文化局扶植的在地傑出演藝團隊，有精彩的夜戲和日戲演出之外，更邀來水保局致力於桃園青年培力的洄游創生以及符合家樂福永續理念超過80組多元特色攤位，帶來充滿各地特色及實踐永續價值的家有市集，結合地方限定農特產品團購的「農購趣」及具有特色的影響力能量吧。

除了好看好玩好逛，文化藝術季回應桃園低碳永續家園的城市發展目標以及家樂福食物轉型計畫，承諾活動將實踐五大永續行動「挺多元、享藝文、愛動物、食在地、裸得好」，讓參加民眾不只是活動享受者，還是永續行動者，認識台灣美好並一起發揮影響力。
 

ET快訊
蝦皮台灣爆大量解僱　勞動局警告：最高開罰50萬
快訊／林森北路民宅大火！　居隔民眾受困
北一女校友捐款是建中10倍！　網分析秒懂：難怪
就是這13人！　北市公布酒駕累犯名單
700萬積蓄全給兒買房！媽賣老家「幫付貸款」　結局心碎了
好心收容男網友竟遭性侵！　25歲惡狼抓到了
「巨肚孫悟空」闖內湖民宅！　真實身分曝
屈辱性畫面！　普丁動員竟出現「爸爸軍團」
入境免居隔10／13上路　星光幫歌手嫌駐唱費少怒：瞧不起我？
快訊／南投前縣長涉貪　刑期超過400年！

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】3M攜手Costco獨家雙搶爆品年度折價　百貨週年慶優惠開跑

【廣編】帥度破表！ 59.2度不降度　金高首席原酒重磅登場

黑科技石墨烯再突破！「PP舒曼波」定位腦波好好睡　啟動身體舒眠修復力

【廣編】家樂福文化藝術季　免費體驗「藝饗不到」永續精神

超商獨家「3款聯名美食」來了！泰式飯糰咬下爆餡　咖哩焗飯有滿滿料

明天衝一波！　超商「霜淇淋買1送1」只有3天

蝦皮店到店門市發展環保循環包裝　新模式可達100%回收率

統領廣場4週年慶回饋超有感！滿2,000送200、聯名卡獨享百萬刷卡禮

買1送1爽喝！超商、速食量販「國際咖啡日優惠」先看　還有第2杯10元

門市少！萊爾富「靠這招」和同業不一樣　狂吸500萬數位會員

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

《嗨！營業中》新店長！鬼鬼：像魁儡　對打楊銘威...炎亞綸「擔心他很無聊」

林心如率「光」露營...記者都擔心　將離家笑曝：霍建華在約朋友了XD

哈哈3歲女兒罹罕病！「全家都辛苦」　星心疼：我寧願生病的是我

黑車單行道逆向被叭仍不讓　3機車「並排前進」合力逼退

屏東角頭父喪「封街公祭」　斥資400萬！128輛豪車送行

【廣編】3M攜手Costco獨家雙搶爆品年度折價　百貨週年慶優惠開跑

【廣編】帥度破表！ 59.2度不降度　金高首席原酒重磅登場

黑科技石墨烯再突破！「PP舒曼波」定位腦波好好睡　啟動身體舒眠修復力

【廣編】家樂福文化藝術季　免費體驗「藝饗不到」永續精神

超商獨家「3款聯名美食」來了！泰式飯糰咬下爆餡　咖哩焗飯有滿滿料

明天衝一波！　超商「霜淇淋買1送1」只有3天

蝦皮店到店門市發展環保循環包裝　新模式可達100%回收率

統領廣場4週年慶回饋超有感！滿2,000送200、聯名卡獨享百萬刷卡禮

買1送1爽喝！超商、速食量販「國際咖啡日優惠」先看　還有第2杯10元

門市少！萊爾富「靠這招」和同業不一樣　狂吸500萬數位會員

怎麼開的？桃園廂型車撞電桿再撞對向轎車　現場慘狀曝

20萬俄人狂逃！英示警：在俄英國人應盡速離境「避免被徵召參戰」

蝦皮台灣疑有大量解僱　北市勞動局警告：未通報最高開罰50萬元

賓士電動休旅車「EQE SUV」預告10／16亮相！確定會有AMG性能版

女童恐怖垂掛手扶梯！男救援卻挨批「手放下體」心寒：誰還敢救

研究證明「喝咖啡更長壽」！　每天2至3杯最佳

搶攻電動車！工研院與廷鑫合作　建國內首座鋁合金連鑄連軋盤元生產線

變態韓男埋伏女廁虐殺站務員！一審針對「騷擾罪」判處9年徒刑

國民黨控抄襲慣犯　陳吉仲：不實指控將提告

快訊／林森北路民宅火警！　居隔民眾受困待救

消費熱門新聞

麥當勞「6大品項買1送1」今天限時刮

10月壽星衝速食店「可樂、薯球免費吃」

買1送1！超商速食量販咖啡優惠一次看

蝦皮店到店門市發展環保循環包裝

超商連3天「霜淇淋買1送1」明天開吃

限時5天！超商咖啡「第2杯10元」

全家發票中獎名單一次看！

美式賣場「搬長」必看隱藏版買法

foodpanda12組限時超殺優惠碼快收

門市少！萊爾富靠這招狂吸500萬會員

「PP舒曼波」定位腦波好好睡　啟動身體舒眠修復力

超商獨家「3款聯名美食」來了！

設計總監蔡麗玉領軍！克萊亞高雄旗艦店落腳巨蛋商圈

約翰走路XR21攜手星宇航空推「星宇箱」

更多熱門

相關新聞

桃園男遭行道路樹壓死！妻求國賠連3次敗訴

桃園男遭行道路樹壓死！妻求國賠連3次敗訴

桃園一名文姓男子2014年騎車行經八德區新興路時，遭傾倒的行道樹壓死，妻子喪夫後悲痛地向桃園市府、八德區公所求償836萬元。然而，該案一、二審均敗訴，案經上訴最高法院，判桃園市府免賠確定，八德區公所更審；更一審中，法官再因「天災不可抗力」因素，判八德區公所免賠，全案可上訴。

周玉蔻猛打蔣萬安　張善政：抹黑感同身受

周玉蔻猛打蔣萬安　張善政：抹黑感同身受

張善政批「NCC淪小弟」：蘇貞昌下台

張善政批「NCC淪小弟」：蘇貞昌下台

軍營旁「一甲地」全種大麻　市價估6億

軍營旁「一甲地」全種大麻　市價估6億

國1小客車自撞翻覆躺快車道　駕駛送醫

國1小客車自撞翻覆躺快車道　駕駛送醫

關鍵字：

家樂福文化藝術季家樂福文教基金會桃園永續環保

讀者迴響

熱門新聞

快訊／「0+7」10月13日上路　2日內陰性才可出門

Jennie清純形象毀光！手機藏18禁小圖

Jennie手機留情史證據！　歷任花邊男友GD、Kai私照外流

《星光》歌手嫌駐唱1200元太少：你看不起我？

劉德華來台「只邀S媽吃火鍋」　小S傻眼

「最容易搞小三」3星座老公！破解方法看這

他目擊「金髮阿兵哥」嘆：時代不一樣了　一堆學長氣炸

花蓮出現超巨爆炸聲　在地人驚：有被嚇到

iPhone用久電池健康度狂掉？他揭真相破迷思

快訊／葛萊美得主酷力歐驚傳猝死浴室！

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

遭周玉蔻嗆小心「深圳召妓片」外流　郭正亮曝行程：怎可能去幹嘛

李玟錄《中國好聲音》發飆影片流出！怒吼：可以解釋嗎

高雄「電信大樓」被抄　他正要與人連結遭逮

即／18號洛克誕生大轉彎！6天3颱全閃台

更多

最夯影音

更多
廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」
女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面