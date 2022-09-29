【廣編】家樂福文化藝術季　免費體驗「藝饗不到」永續精神

【廣編特輯】

圖、文／家樂福提供

家樂福文化藝術季即將在10月21日至23日在桃園高鐵站前廣場盛大登場！家樂福文教基金會第15年舉辦公開免費的戶外活動，過去幾年文化藝術季巡迴台灣南部及東部各地舉行，今年回歸北部，特別攜手桃園市政府共同主辦，並在行政院農委會水保局及多元在地團隊協力下，以「藝饗桃園家樂福」為主題，串連傑出藝術表演團隊、地方創生、多元族群文化以及永續理念，連續3夜2日為北台灣民眾帶來今年下半年最共融的藝文派對，活動精彩好玩，且全程免費參與，預估將吸引超過4萬人同樂。

「藝饗桃園家樂福」不僅有紙風車劇團、十鼓擊樂團、FOCA福爾摩沙馬戲團三大國家級表演團隊領銜演出，並搭配桃園文化局扶植的在地傑出演藝團隊，有精彩的夜戲和日戲演出之外，更邀來水保局致力於桃園青年培力的洄游創生以及符合家樂福永續理念超過80組多元特色攤位，帶來充滿各地特色及實踐永續價值的家有市集，結合地方限定農特產品團購的「農購趣」及具有特色的影響力能量吧。

除了好看好玩好逛，文化藝術季回應桃園低碳永續家園的城市發展目標以及家樂福食物轉型計畫，承諾活動將實踐五大永續行動「挺多元、享藝文、愛動物、食在地、裸得好」，讓參加民眾不只是活動享受者，還是永續行動者，認識台灣美好並一起發揮影響力。

