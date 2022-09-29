桃園男遭行道路樹壓死！妻悲憤求國賠836萬元連3次敗訴

▲文男遭行道樹壓死，妻子上訴3次敗訴，圖與本文無關。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園一名文姓男子2014年騎車行經八德區新興路時，遭傾倒的行道樹壓死，妻子喪夫後悲痛地向桃園市府、八德區公所求償836萬元。然而，該案一、二審均敗訴，案經上訴最高法院，判桃園市府免賠確定，八德區公所更審；更一審中，法官再因「天災不可抗力」因素，判八德區公所免賠，全案可上訴。

文姓死者的家屬主張，八德區公所是樹的養護機關，因對於垂榕行道樹的管理有欠缺，導致文男2017年12月凌晨經過該路段時，被倒塌的路樹壓下撞擊地面，送醫治療9天後死亡。

另外，行道樹事後檢出染有褐根病致樹木基部不穩，桃園市府需因行道樹之樹種選擇、種植方式錯誤，並委託不諳植物病蟲害之園藝業者維護而付上管理缺失的責任，因此向桃園市府及八德區公所求償喪葬、醫療、機車修理及精神撫慰金等，共計837萬679元。

對此，八德區公所認為，事故發生在凌晨風強雨大的時候，行道樹倒下無從採取足以防止危險發生之具體措施；另外，八德區公所有委託巡查廠商每月定期進行巡視，均未見異常，褐根病無法從外觀察覺而防範，因此事故發生與此無因果關係，且上訴人提出的求償金額過高。

此案一、二審認為，此案主因為天災不可抗力所致，與公有公共設施之設置或管理無因果關係，均判文妻敗訴。案經上訴三審，最高院判桃園市府免賠確定，但八德區公所則廢棄發回更審。

高院更一審認為，八德區公所無法預知行道樹會因天候因素而傾倒，且案發時風雨有如颱風，屬於不可抗力因素的突發事件，八德區公所也是事後被員警通知才得知此事，無法認定八德區公所有設置或管理上欠缺責任，因此無國賠責任，判文妻敗訴。

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