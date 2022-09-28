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迎解封　台南就業中心10月首場徵才近千在地工作機會

▲勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，10月1日在東區林森路一段龍山里活動中心1樓舉辦「職場新鑽 2022台南地區聯合徵才活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，10月1日在東區林森路一段龍山里活動中心1樓舉辦「職場新鑽 2022台南地區聯合徵才活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠疫情趨緩，防疫解封在即，為協更多青年及找工作的朋友們，勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，10月1日在東區林森路一段龍山里活動中心1樓舉辦「職場新鑽 2022台南地區聯合徵才活動」。

活動邀集26家廠商（含代徵）提供近千個在地工作機會，其中逾9成以上職缺免工作經驗，月薪最高上看45K。活動前還提供求職小確幸，凡在線上預約報名的前50位求職朋友，當天來參加徵才活動立即獲得神秘好禮(預約報名網址https://bit.ly/3eNCVRp)；另投遞履歷又參與「神奇職涯柑仔店」體驗活動，再加碼雙重送，好禮好事成雙求職順利。

本次「職場新鑽 2022台南地區聯合徵才活動」，有多家企業都是首次參加本中心徵才活動，如大家熟悉的生活小幫手-生活工場、口腹之欲少不了的-漢堡王、瓦城泰統、晶旺餐飲及知名營造業-遠雄營造等數家企業，開出月薪29K至35K。也有在地製造業、服務業廠商祭出高薪尋找人才，如雲雀國際徵求儲備店經理、旭暉應用材料公司徵求各類技術工程師，月薪最高45K，歡迎在地求職朋友歡迎呼朋引伴來面試。

▲勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，10月1日在東區林森路一段龍山里活動中心1樓舉辦「職場新鑽 2022台南地區聯合徵才活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南就業中心胡瑞娟主任表示，因應新冠疫情趨緩，餐飲旅宿及服務業活絡，王品餐飲、漢堡王、瓦城泰統、台南遠東香格里拉、晶旺餐飲、麥當勞、統一超商、全家超商、生活工場、起士公爵及雲雀國際下餐飲等企業競相求才、希望找齊人才共同迎接曙光。

徵才活動當天還有令人懷舊的「神奇職涯柑仔店」，可憶起兒時玩物及零嘴，除此之外，更提供職業心理測驗、認識職業世界、職涯規劃諮詢、履歷面試技巧諮詢、就業獎勵諮詢等服務。民眾如想更深入了解自身潛能專長，進而找出有興趣且適合自己發展的行職業方向，可到「神奇職涯柑仔店」尋求協助。而且民眾如有投遞履歷又參與「神奇職涯柑仔店」體驗活動，現場即贈送身障庇護工場自製精美小禮。

當天活動將進行量測體溫、酒精消毒、民眾入場務必戴好口罩；活動相關訊息歡迎撥打06-2371218洽詢。如果想了解更多的徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://reurl.cc/VXGbn5）。

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