　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

旅館櫃台主任晚上待命追討加班費　法官：旅宿業適用變形工時

▲▼旅館,房間,汽車旅館,摩鐵,睡覺,床。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲旅館櫃檯主任向旅館索討加班費。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名在旅館擔任櫃台主任的劉姓男子，「做一休一」，2020年3到6月間旅館受疫情影響只剩上半個月的班、減薪一半，劉男後來在2021年3月離職，劉男覺得多年來旅館都沒有付給他加班費，提告求償加班費、資遣費、勞健保費共144萬餘元，但法院審理認為，旅館業適用變形工時，待命時間不能算入工作時間，僅判飯店需提撥13萬7000餘元的退休金和給付3萬餘元的資遣費。

判決指出，劉姓男子是從2013年5月起，在旅館擔任房務櫃台主任，薪水26K，上班時間為早上9點至隔日上午9時，「做一休一」，2020年2月間，劉男被旅館告知，受到新冠疫情的影響，從3月到6月間，僅需上半個月的班，但薪水也減半，劉男在2021年3月離職後，認為旅館沒有依法幫他投保勞、健保，也沒按月提撥勞工退休金到他的個人退休金專戶，因此提告要求旅館賠償他加班費118萬餘元、14萬多的退休金和資遣費3萬餘元、薪水損失等共144萬餘元。

法院審理時，旅館辯稱，劉男自受顧以來，因為是旅宿業，屬於適用勞基法4週變形工時，也經勞資會議同意採4週變形工時制度，劉男的工作時間合計工時為11小時，做一休一，4週上班14天共154小時，較4週正常工時160小時短少6小時，並沒有超時加班，疫情期間旅館營運困難，為避免遣散員工，才與員工協商工作及薪資減半，並無短付工資。

旅館指稱，當初劉男因為個人因素，出具切結書勾選「不洩漏工作場所於他人」，拒絕加保，公司體諒劉男可能有債務，所以沒幫他加保及提繳勞退金，但也每個月給他1200元的勞退金補貼。

法官審理後認為，旅宿業適用勞基法「4週變形工時」，且參酌德國學說及我國實務見解，勞工工作時間可分為實際從事工作時間、備勤時間、待命時間、候傳時間和休息時間，勞工在候傳時間和休息時間仍保有行動自主性及時間支配自由，就算有隨時提供勞務的可能，也不能請求雇主給付延長工時的工資，因此認定劉男就算留在宿舍休息時可能會遇到夜間櫃台通知處理緊急狀況，但也只有少數例外情形，因此不能向旅館請求加班費。

至於劉男指控未報勞保及資遣費的部分，法官則同意他的部分請求，判飯店要補提撥13萬7000餘元勞退金及給付3萬餘元的資遣費，全案可上訴。

►超美型「富及第微波爐」激殺1999元！黑＋玫瑰金太好看、功能多最實用

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
盤中股價突飆高！　台股今多檔疑爆「神祕胖手指」
股票賠115萬他「存款400萬All in」換美金　網見數字
王柏融遭下放二軍！　旅日4年暫告一段落
台中12名酒毒駕累犯公布！　長髮女被抓3次以上
美怪獸颶風狂淹！「佛州鯊魚街上游」影片曝
0+7免隔離！　7天自主防疫「5大規範」一次看　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

控林智堅論文抄襲！余正煌律師出招　將找「這大咖」當證人

為收保護費「2天3狂轟」　恐逃亡及反覆犯罪...台南狂男遭收押

告林智堅抄襲！余正煌律師團今提自訴　「醬油豬腳」比喻曝心聲

11歲男童買便當失聯3hrs　原來是肚子餓...坐超商吃雞排配平板

醉駕駛長相曝光！台中市公布12名酒毒駕累犯　2人第三度酒駕

旅館櫃台主任晚上待命追討加班費　法官：旅宿業適用變形工時

無照酒駕撞死工人　勘驗監視器...爆乳妹辯：不知撞到真人還假人

快訊／聯結車翻覆躺佔3線道　國1北上「民雄大林段」道路封閉

瞎扯包機運黃金遭劫A走5億　「台版華爾街之狼」逃國外遭通緝

相約拚輸贏被放鳥！屏東男對空鳴槍洩憤　留下一顆子彈慘了

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

《嗨！營業中》新店長！鬼鬼：像魁儡　對打楊銘威...炎亞綸「擔心他很無聊」

黑車單行道逆向被叭仍不讓　3機車「並排前進」合力逼退

林心如率「光」露營...記者都擔心　將離家笑曝：霍建華在約朋友了XD

哈哈3歲女兒罹罕病！「全家都辛苦」　星心疼：我寧願生病的是我

屏東角頭父喪「封街公祭」　斥資400萬！128輛豪車送行

控林智堅論文抄襲！余正煌律師出招　將找「這大咖」當證人

為收保護費「2天3狂轟」　恐逃亡及反覆犯罪...台南狂男遭收押

告林智堅抄襲！余正煌律師團今提自訴　「醬油豬腳」比喻曝心聲

11歲男童買便當失聯3hrs　原來是肚子餓...坐超商吃雞排配平板

醉駕駛長相曝光！台中市公布12名酒毒駕累犯　2人第三度酒駕

旅館櫃台主任晚上待命追討加班費　法官：旅宿業適用變形工時

無照酒駕撞死工人　勘驗監視器...爆乳妹辯：不知撞到真人還假人

快訊／聯結車翻覆躺佔3線道　國1北上「民雄大林段」道路封閉

瞎扯包機運黃金遭劫A走5億　「台版華爾街之狼」逃國外遭通緝

相約拚輸贏被放鳥！屏東男對空鳴槍洩憤　留下一顆子彈慘了

木村拓哉千金名牌包天天換　背愛犬圖案包喊「和寶貝在一起」

禁團令10／13解除！觀光局仍「禁組團赴陸」　陸港澳團客也不能來

饒舌歌手「酷力歐」驟逝！　館長淚：國中就聽你的歌

《黑澀會》李又汝宣布結婚「雙喜臨門」！交往13年男友承諾：陪妳完成夢想

尹錫悅粗口罵美議會「兔崽子」！賀錦麗握他的手：美國完全不介意

台灣最過譽且難吃食物！網點名北中南「3人氣美食」：差點吐掉

全球股市震不停！台股Q4反覆築底　法人點名「超跌大型股」

公寓加裝電梯補助「看得到吃不到」　南市僅1棟過關

2022國慶晚會在桃園　10／9下午開放入場...有機會抽機票

重陽節快樂　竹市府致贈重陽禮祝長輩健康平安

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

社會熱門新聞

高雄「電信大樓」被抄　他正要與人連結遭逮

李朝卿涉貪更二審　81罪刑期逾400年

「兒子車禍了」婦徘徊街頭找人　真相催淚

楊梅清潔隊員約泡溫泉　遭漩渦捲入溺斃

10槍轟太陽會分會長　槍手連大哥都叫他瘋狗

屏東角頭父喪封街！「20勞斯萊斯、20藍寶堅尼」當禮車

即／國一北上五股聯結車「折甘蔗」　回堵4公里

桃園男遭行道路樹壓死！妻求國賠連3次敗訴

苗栗仙山再傳墜崖！採藥女摔深谷身亡

即／林森北路民宅火警！居隔民眾受困待救

願簽「小三條約」拍海量慾照　妻怒討300萬

西螺廢棄工廠大火驚見「謎樣生物」

帶學妹去「神秘的地方」趁機性侵！馬偕醫GG了

她收容學妹及男網友卻慘遭性侵　惡狼抓到了

更多熱門

相關新聞

丈夫還法官紀錄球　女記者幽默喊離婚

丈夫還法官紀錄球　女記者幽默喊離婚

洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）今天敲出歷史性的第61轟，這顆價值連城的球在和球迷的手套擦身而過後，落到了藍鳥牛棚教練布許曼（Matt Buschmann）的手裡，而他的妻子、NFL記者沃許（Sara Walsh）在得知了這件事後的反應，展現出了十足的幽默感！

法官61轟、柯爾248K　洋基勝藍鳥

法官61轟、柯爾248K　洋基勝藍鳥

法官開轟再等等　小葛再見安氣走洋基

法官開轟再等等　小葛再見安氣走洋基

旅館玩2小時「菊花殘滿地傷」　房客回應扯爆

旅館玩2小時「菊花殘滿地傷」　房客回應扯爆

出國5天4夜「都待旅館」可接受？一票給推

出國5天4夜「都待旅館」可接受？一票給推

關鍵字：

旅館櫃臺主任加班費法官旅宿業變形工時

讀者迴響

熱門新聞

Jennie受害案再+1！手機藏18禁小圖

快訊／「0+7」10月13日上路　2日內陰性才可出門

Jennie手機留情史證據！　歷任花邊男友GD、Kai私照外流

「最容易搞小三」3星座老公！破解方法看這

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

《星光》歌手嫌駐唱1200元太少：你看不起我？

遭周玉蔻嗆小心「深圳召妓片」外流　郭正亮曝行程：怎可能去幹嘛

劉德華來台「只邀S媽吃火鍋」　小S傻眼

花蓮出現超巨爆炸聲　在地人驚：有被嚇到

他目擊「金髮阿兵哥」嘆：時代不一樣了　一堆學長氣炸

快訊／葛萊美得主酷力歐驚傳猝死浴室！

iPhone用久電池健康度狂掉？他揭真相破迷思

楊恩自爆睡了巫師啦啦隊　害她被開除

李玟錄《中國好聲音》發飆影片流出！怒吼：可以解釋嗎

什麼台語只有老一輩講？　網推2字

更多

最夯影音

更多
廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」
女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面