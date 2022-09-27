出國5天4夜「待旅館耍廢」可接受？過來人笑曝1玩法：就我啊

▲原PO好奇，如果出國幾乎5天4夜都待在旅館，能不能接受？（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站今（25）日報導《台人到日本玩「每天走萬步」！他諷：在家連走路都懶 內行揭關鍵》，有人出國每天萬步，也有一派是耍廢路線！就有網友發文問卦，假設出國幾乎都待在旅館，頂多買東西吃，就這樣過5天4夜，「有人可以接受在國外旅館待一整天的行程嗎？幾乎沒有踏出旅館過」，話題引發熱論。

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「出國待在旅館一整天的人的卦？」文中列出行程，「第一天晚上1800下飛機，坐電車到旅館check in，叫個炸串啤酒消夜，差不多2300就睡了。」

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第二天則是睡到下午自然醒，起來肚子餓就出門買個晚餐，然後回飯店滑個手機，又差不多可以叫消夜來吃，「這樣在國外的一天好像又過去了。」原PO表示，如果就以這樣的行程過5天4夜，最後一天買個伴手禮就回國了，有人能接受嗎？

貼文一出，就有不少人直呼，「開心舒服比較重要，為了想去一堆地方而狂壓縮時間，搞得很累反而不舒服」、「空氣不一樣啊！花得起你管那麼多」、「開心就好，有時候就是想抽離原本生活，越遠越好」、「爽就好，都花錢出國了還讓腳受罪幹嘛」、「休假放鬆很好啊！國內也是有人會特定挑個旅館泡澡耍廢，就只是換個氛圍。」

也有網友表示，「住度假酒店一整天都不會出門啊」、「就我啊！我還會去看電影唱歌，跟在台灣沒兩樣呵呵」、「去逛日本書店、超市、超商也很開心呀」、「以溫泉旅館為例，本來就是要你整天待在裡面泡泡湯、逛逛賣店、吃吃拉麵，不出門」、「應該是度假村那種吧？之前去長灘島，就幾乎都在裡面游泳、曬太陽，沒踏出渡假村的門。」