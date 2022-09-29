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蘋果新品又現災情　Apple Watch Ultra出現「果凍滾動」

▲Apple Watch Ultra滾動時會出現部分殘影。（圖／取自iPhonesoft）

▲Apple Watch Ultra滾動時會出現部分殘影。（圖／取自iPhonesoft）

記者陳俐穎／綜合報導

Apple Watch Ultra 具有至今為止 Apple Watch 上最大的顯示螢幕，加上強大的功能，適合喜歡運動的族群，但用戶也發現，顯示螢幕上出現「果凍滾動」的災情，讓畫面看起來十分延遲。

根據國外網站iPhoneSoft的訊息，Apple Watch Ultra 上的「果凍滾動」是指一半顯示螢幕的刷新速度明顯慢於另一邊，這會讓用戶在滑動螢幕的時候出現抖動效果，出現殘影，就像果凍一樣，例如在 Safari 中快速滾動列表或快速向下滾動網頁時，可能會看到這樣的狀態。

一年前 iPad mini 6 發布後，也出現果凍滾動的災情，當時蘋果發表聲明稱這種滾動效果是「正常」狀況，這個災情出現在 iPad mini 6、iPad Air 和 Apple Watch 中使用的顯示器。

外媒9to5mac表示，Apple Watch Ultra 上的果凍滾動狀況比其他 Apple Watch 型號更明顯，主要可能原因是 Apple Watch Ultra 的顯示螢幕比其他 Apple Watch 型號更大且顯示螢幕更亮。這兩者都使果凍滾動的狀況比標準的 Apple Watch 型號更明顯。

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