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車禍偵測、全新溫度感應器　Apple Watch Series 8續航再升級

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果秋季發表會登場，此次總共發布三大品項，包含iPhone 14系列、Apple Watch與AirPods Pro。首先登場的是Apple Watch系列，此次也新增了全新的溫度感應器與車禍偵測功能。

▲Apple Watch Series 8。（圖／蘋果）

▲Apple Watch Series 8。（圖／蘋果）

在發表會一開始，首先由蘋果執行長庫克進行簡單介紹，而進入Apple Watch環節時，許多各種年齡、職業的用戶表示，過去經過許多緊急時刻，甚至遭遇空難時，可以直接使用Apple Watch進行緊急播號，讓這些用戶及時獲救。

庫克而後表示，今年將推出最強大的Apple Watch Series 8產品，連續七年蟬聯最受歡迎智慧手錶，最大的顯示螢幕，窄邊框設計，各式錶盤可以選擇，更加明亮的螢幕，並且具備防塵防裂功能。

一樣具備睡眠追蹤、經期追蹤，跌倒偵測等功能，讓用戶保持健康，而此次新功能則包含全新的溫度感測器。

這項新感應器，可以應用在月經週期功能，今年增加更強大的經期追蹤功能，可以追蹤排卵期，利用全新溫度感測器，計算排卵期，具備雙感應器，可以提升測量精準，蘋果也表示，晚間的溫度偵測會更加準確，準確到0.1度。對想要懷孕的女性更加方便。

此外，在安全功能上，也新增車禍偵測，可以自動偵測是否有嚴重車禍發生，並且自動報警，最新的感應器可以感受到手錶震動狀態，並結合演算法，讓其更加準確，關注四種車禍問題，包含正面、側面、追尾與翻車。

此次電池為18小時續航，可以讓其在低功耗狀態運行，使用時間達36小時，暫時關閉部分功能，盡可能節省電量，也支援國際漫遊功能，全球有30家廠商支援，目前有四種顏色可以選擇。今日可預約，16日開始販售，藍牙版本為399美元，網路版本則為499美元。
 

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