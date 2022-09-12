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修理也是旗艦價！蘋果高階Apple Watch Ultra　維修價超1.5萬

▲Apple Watch Ultra。（圖／蘋果）

▲Apple Watch Ultra。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果推出最新的高規格智慧手錶 Apple Watch Ultra，售價達 799 美元，台灣售價則為25900元，適用於參加登山、跑超級馬拉鬆或潛水等極限活動的用戶。不過外媒發現，如沒有 AppleCare Plus，手錶的維修費用將十分高昂，達到 499 美元，台灣維修價格為15,490元。

根據蘋果官方介紹，Apple Watch Ultra 採用 49mm 鈦金屬錶殼與平整藍寶石水晶玻璃錶面，造就迄今最大、最亮的 Apple Watch 顯示器。擁有 Apple Watch 中最長的電池續航力，一般使用情況下最高可達 36 小時，全新低耗電設定，可延長電池續航力至 60 小時。

外媒TheVerge報導，由於 Apple Watch 體積通常很小，且內部組件大多沾染在一起，這些因素都不利於維修。用戶將損壞的手錶寄給蘋果時，蘋果可能有兩種選擇，第一可以只是回收，並換成新機給用戶，或者可以聘請修理達人來維修，這些方案都不便宜。

不過如果用戶使用AppleCare+，就可以大幅度降低風險，維修費用就從原先的15,490元下降到2,500元，如果需要購買較高價的蘋果產品，消費者可以參考購買。

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