Garmin開酸Apple Watch Ultra　暗嘲續航力跟不上

▲蘋果8日秋季發表會，推出Apple Watch Ultra。（圖／蘋果官網）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果秋季發表會發布了不少新品，而這次也發布蘋果首款針對極限運動的智慧手錶Apple Watch Ultra，官方表示，最高續航能力可以達到60小時，續航能力已超越歷代蘋果手錶，不過另一家智慧手錶品牌Garmin就發文「開酸」。

在蘋果手錶發布後，Garmin就在推特上發文，表示自家的智慧手錶續航能力是用「月」來計算，而不是以小時計算。

▲Garmin推特開酸蘋果新品。（圖／取自Garmin推特）

蘋果 Apple Watch Ultra 是 Apple Watch 中續航最長的型號，蘋果承諾可以正常使用36 小時，在開啟 watchOS 9 低功耗模式和其他優化後可以使用 60 小時。此外，Apple Watch Ultra 還配備一系列先進的傳感器，包括測量心電圖、血氧水平、對心率高低發出警報的能力，以及聚焦於女性健康的新型體溫感應器。

蘋果表示，Apple Watch Ultra 是有史以來最專業的 Apple Watch，螢幕更大、亮度更高，支持雙頻GPS，更適合專業戶外運動愛好者。