　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Apple發表會懶人包！　3產品搭配成史上最強組合

▲iPhone 14 Pro。（圖／蘋果）

▲iPhone 14 Pro系列螢幕開孔採藥丸狀設計。（圖／蘋果）

記者張靖榕／綜合報導

蘋果（Apple Inc.）在今（8日）發表會上，推出iPhone 14 系列、3款新Apple Watch，以及AirPods Pro 2真無線耳機。3類產品可分開使用，一旦合在一起更可成為綜合效果強大的完整配套。

iPhone 14系列方面，4款機型分別為6.1吋iPhone 14‌、6.7吋iPhone 14‌ Plus、6.1吋iPhone 14 Pro‌和6.7吋iPhone 14 Pro‌ Max。

iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro系列2款機型分別為6.1吋和 6.7吋兩種尺寸，將提供4款顏色，包括新色深（暗）紫色、銀色、金色和太空黑色。外型上採亮面不鏽鋼金屬邊框、霧面玻璃機背、螢幕覆蓋超瓷晶盾面板。

這次iPhone 14 Pro系列最受矚目的就是剪掉iPhone X以來的瀏海設計，改為藥丸狀設計，蘋果將軟硬體搭配整合，藥丸狀隨手機使用狀態、通知等還會「擴大」成不同顯示介面，蘋果稱為「動態島」（Dynamic Island）。

▲▼「動態島」（Dynamic Island）。（圖／翻攝YouTube／Apple）

▲▼iPhone 14 Pro系列螢幕「動態島」設計。（圖／翻攝YouTube／Apple）

▲▼「動態島」（Dynamic Island）。（圖／翻攝YouTube／Apple）

iPhone 14 Pro系列永遠顯示功能，螢幕更新率可從1Hz到120Hz，最低的1Hz顯示亮度可以接近調到最暗的螢幕亮度，並有省電效果，以維持「永遠顯示」功能，還能與鎖定畫面配合調整顏色。最大亮度也到峰值得2000 尼特，相當於ProDisplay XDR等級，對比度達200萬比1。

其他重大升級像是鏡頭從iPhone 6s以來一直維持的1200萬像素，一舉躍升至4800萬像素，超廣角和遠距鏡頭也同步升級；前鏡頭支援自動對焦、光圈更大。全新A16仿生晶片更節能、全新動作模式錄影，以及車禍偵測、衛星通訊等。

iPhone 14、iPhone 14 Plus

iPhone 14與iPhone 14 Plus提供午夜色、藍色、星光色、紫色和紅色外觀選擇，3種容量分別為128GB、256GB和512GB。

iPhone 14系列2款機型與前代主要差異在於，A15仿生晶片升級、電池續航力增加，同樣配備前鏡頭自動對焦、車禍偵測等功能。這次移除mini機型，改以iPhone 14 Plus取代，即一般款也能使用6.7吋大螢幕機型，不過不同於其他3款機型在9月就能發貨，唯獨iPhone 14 Plus必須等到10月才能拿到。

Apple Watch Series 8、SE

Apple Watch Series 8鋁金屬錶殼共有星光色、銀色、午夜色、紅色共4種顏色；不鏽鋼3種顏色為金色、銀色和石磨色，整體延續前代設計，採窄邊框、曲面螢幕、45mm和41mm錶殼，採用新的S8晶片。

Apple Watch SE同樣延續前代設計，採44mm和40mm錶殼版本，新顏色包括午夜色、星光色和銀色，同樣搭載S8晶片。

2款Apple Watch具備新的溫度感測器，可以應用在月經週期功能，計算排卵期，雙感應器可以提升測量精準，蘋果也表示，晚間的溫度偵測會更加準確，準確到0.1度。對想要懷孕的女性更加方便。

▼Apple Watch Series 8外型延續前代設計。（圖／蘋果官網）

▲▼蘋果秋季發表會推出3款Apple Watch，包括Apple Watch Series 8。（圖／蘋果官網）

▲蘋果秋季發表會推出3款Apple Watch，包括Apple Watch SE。（圖／蘋果官網）

▲Apple Watch SE新顏色包括午夜色、星光色和銀色。（圖／蘋果官網）

在安全功能上，也新增車禍偵測，可以自動偵測是否有嚴重車禍發生，並且自動報警，最新的感應器可以感受到手錶震動狀態，並結合演算法，讓其更加準確，關注四種車禍問題，包含正面、側面、追尾與翻車。

此次電池為18小時續航，可以讓其在低功耗狀態運行，使用時間達36小時，暫時關閉部分功能，盡可能節省電量，也支援國際漫遊功能，全球有30家廠商支援，目前有四種顏色可以選擇。今日可預約，16日開始販售。

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra採用49mm鈦金屬錶殼與平整藍寶石水晶玻璃錶面，造就迄今最大、最亮的Apple Watch顯示器，可自訂的「動作」按鈕讓各種實用功能唾手可得。

▲▼蘋果8日秋季發表會，推出Apple Watch Ultra。（圖／蘋果官網）

▲Apple Watch Ultra電池續航力最長。（圖／蘋果官網）

Apple Watch Ultra擁有 Apple Watch中最長的電池續航力，一般使用情況下最高可達36小時。此外，還有適合多日使用的全新低耗電設定，可延長電池續航力至60小時。「尋路者」錶面專為尺寸加大的Apple Watch Ultra顯示器設計，包含內建指南針的錶盤以及可容納至多8個複雜功能的空間。

Apple Watch Ultra同時推出越野錶環、高山錶環及海洋錶帶三款新錶帶，提供適合每一種冒險的安全性與舒適性。

AirPods Pro 2

AirPods Pro睽違3年總算推出AirPods Pro 2，雖然耳機仍採短握柄設計，但全新的H2晶片提升音質，也可配合iPhone調整適合的音效，打造個性化音訊空間，還具備全新的主動降噪功能，可自動轉換降噪／通透模式，而且具備全新電容感應，只要在耳機上滑動即可調整音量。

▲▼第二代AirPods Pro真無線耳機，充電盒具備「精確尋找」功能。（圖／蘋果官網）

▲AirPods Pro 2充電盒具備「精確尋找」功能。（圖／蘋果官網）

不過台灣並未在AirPods Pro 2首波開賣名單內，仍得等後續蘋果官網宣布。

►「4種牛肉組合」買一送一1999元！牛排、燒烤片通通有

ET快訊
現在最強！我國217億採購4架「死神無人機」　空軍將赴美受訓
Apple發表會懶人包！　3產品搭配成史上最強組合
美國女主播來台尋根：我是雞蛋！　原因藏洋蔥
iPhone 14四機型怎麼選？　1圖看懂差7千貴在哪
妹子騎車沒戴安全帽　自帶安全氣囊狂晃7秒！本斥但大
5大獨有功能iPhone 14 Pro非買不可！　最低入手價
福原愛被踢爆說謊…阻江宏傑赴日！　日媒震驚「她態度無視」
iPhone 14 Pro亮相！多年瀏海螢幕走入歷史

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Apple發表會懶人包！　3產品搭配成史上最強組合

蘋果iPhone 14四機型怎麼選？　1圖看懂價差7千貴在哪

5大獨有功能iPhone 14 Pro非買不可！　最低入手價3萬4900元

注意！新AirPods Pro「精確尋找」功能　iPhone機種有限定

iPhone 14剛發表！　郭明錤示警：蘋果最新MacBook Pro砍單3成

iPhone 14 Pro剪瀏海　全新「動態島」超強功能一次看

iPhone 14十大亮點總盤點！台灣貴2千27900起　明預購、9／16上市

iPhone 14亮相！3款舊機降價最高砍6千　但這型號反更貴

終於「剪瀏海」！iPhone 14全系列登場　價格、亮點總整理

三大關鍵新品亮相！蘋果發表會盤點看這裡

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

宋仲基客串櫃哥對戲金高銀　《小女子》剛播就有人領便當

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

自動製熱狗堡機狂失誤　裝麵包全歪掉超鬧事XD

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好

林穎孟要求簽不投降承諾書　柯文哲怒嗆：我管妳去死！

林俊傑現身親哥婚禮「大飆高音」　網笑：是簽售會嗎...超好聽！

鄧紫棋直播同框男友：聊不下去！　他狂說「我不知道」她要瘋了XD

Apple發表會懶人包！　3產品搭配成史上最強組合

蘋果iPhone 14四機型怎麼選？　1圖看懂價差7千貴在哪

5大獨有功能iPhone 14 Pro非買不可！　最低入手價3萬4900元

注意！新AirPods Pro「精確尋找」功能　iPhone機種有限定

iPhone 14剛發表！　郭明錤示警：蘋果最新MacBook Pro砍單3成

iPhone 14 Pro剪瀏海　全新「動態島」超強功能一次看

iPhone 14十大亮點總盤點！台灣貴2千27900起　明預購、9／16上市

iPhone 14亮相！3款舊機降價最高砍6千　但這型號反更貴

終於「剪瀏海」！iPhone 14全系列登場　價格、亮點總整理

三大關鍵新品亮相！蘋果發表會盤點看這裡

蔡英文同框小廚神Liya煮「鰻魚米粉」　自認沒地獄主廚恐怖

彰化警遭攻擊！眼鏡男被搜出開山刀+電擊棒　 竟拿安全帽狂K警

台北白晝之夜在士林！4大展區、3玩法12hrs限定　揪夜貓們踩街去

「紅衣人」快閃歸仁夜市　「迺」夜市民眾學會CPR

熊熊到機場準備飛韓「1疏忽導致不能出境」！　怒吃美食：浪費機票

跨雙白線「違規變換車道」！自小客鬼切害慘白車　180度翻覆釀2傷

乾咳半年竟是腫瘤！　肺腺癌初無症狀...低劑量電腦斷層早期發現

採購MQ-9B死神無人機最快2026年交機　空軍派員赴美受訓

身心靈大紓壓！礁溪靜謐水療中心體驗「零重力漂浮」、頌缽銅鑼浴

Apple發表會懶人包！　3產品搭配成史上最強組合

享受！萌貓爽趴律動機　身體上下搖晃舒服入睡

3C家電熱門新聞

iPhone 14 Pro亮相！瀏海走入歷史

iPhone14台灣售價全系列上漲2000元

3款舊iPhone降價！　唯獨「這型號」變更貴

iPhone 14十大亮點！台灣27900起　明預購、9／16上市

iPhone14來了！蘋果發表會看這

車禍偵測、全新溫度感應器　Apple Watch Series 8續航再升級

5大獨有功能iPhone 14 Pro非買不可！

iPhone 14 Pro剪瀏海　全新「動態島」超強功能一次看

終於「剪瀏海」！iPhone 14全系列登場　價格、亮點總整理

蘋果最「強悍」產品登場　Apple Watch Ultra續航60小時不斷電

蘋果iPhone 14四機型怎麼挑？　1圖看懂差異

iPhone 14系列倒數計時！十大亮點、價格資訊一次看

新一代AirPods Pro登場　空間音訊讓聽音樂「像在演唱會」

三大關鍵新品亮相！蘋果發表會盤點看這裡

更多熱門

相關新聞

蘋果iPhone 14四機型怎麼挑？　1圖看懂差異

蘋果iPhone 14四機型怎麼挑？　1圖看懂差異

蘋果（Apple Inc.）今（8）日凌晨在秋季發表會上發布全新iPhone 14系列，iPhone 14 Pro系列外觀是自iPhone X問世5年以來最大改變，不僅剪去就有瀏海設計，也推出新色紫色，iPhone 14 Pro和一般款起跳價差了7000元，實際上也有不少差異。

iPhone 14剛發表！　郭明錤：蘋果最新MacBook Pro砍單3成

iPhone 14剛發表！　郭明錤：蘋果最新MacBook Pro砍單3成

iPhone 14 Pro剪瀏海　全新「動態島」超強功能一次看

iPhone 14 Pro剪瀏海　全新「動態島」超強功能一次看

iPhone 14十大亮點！台灣27900起　明預購、9／16上市

iPhone 14十大亮點！台灣27900起　明預購、9／16上市

3款舊iPhone降價！　唯獨「這型號」變更貴

3款舊iPhone降價！　唯獨「這型號」變更貴

關鍵字：

Apple蘋果iPhone 14Apple WatchAirPods Pro 2

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 14 Pro亮相！瀏海走入歷史

iPhone14台灣售價全系列上漲2000元

天母奧客藏6便當等打折！店家硬起來被讚爆

3款舊iPhone降價！　唯獨「這型號」變更貴

鄭家純解開內衣脫了！

iPhone 14十大亮點！台灣27900起　明預購、9／16上市

梅花估今生成上看中颱　連假變天時間曝

凃明誠死前討水喝　高大成揭原因

iPhone14來了！蘋果發表會看這

新北14歲少年持槍搶銀樓　新莊夜衝白沙灣下手

女浪漫約炮一結束變調　遭7男性侵

娘家收回房子！婆婆提1要求「讓出荒廢老屋」網喊扯

阿堂鹹粥一碗260太貴？謝龍介揭主因

天秤才第三！最懶星座排行榜Top 5

廖老大開戰館長！暴怒脫衣「賭2000萬」

更多

最夯影音

更多
見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝
宋仲基客串櫃哥對戲金高銀　《小女子》剛播就有人領便當

宋仲基客串櫃哥對戲金高銀　《小女子》剛播就有人領便當

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

自動製熱狗堡機狂失誤　裝麵包全歪掉超鬧事XD

自動製熱狗堡機狂失誤　裝麵包全歪掉超鬧事XD

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面