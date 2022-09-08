Apple發表會懶人包！　3產品搭配成史上最強組合

▲iPhone 14 Pro系列螢幕開孔採藥丸狀設計。（圖／蘋果）

記者張靖榕／綜合報導

蘋果（Apple Inc.）在今（8日）發表會上，推出iPhone 14 系列、3款新Apple Watch，以及AirPods Pro 2真無線耳機。3類產品可分開使用，一旦合在一起更可成為綜合效果強大的完整配套。

iPhone 14系列方面，4款機型分別為6.1吋iPhone 14‌、6.7吋iPhone 14‌ Plus、6.1吋iPhone 14 Pro‌和6.7吋iPhone 14 Pro‌ Max。

iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro系列2款機型分別為6.1吋和 6.7吋兩種尺寸，將提供4款顏色，包括新色深（暗）紫色、銀色、金色和太空黑色。外型上採亮面不鏽鋼金屬邊框、霧面玻璃機背、螢幕覆蓋超瓷晶盾面板。

這次iPhone 14 Pro系列最受矚目的就是剪掉iPhone X以來的瀏海設計，改為藥丸狀設計，蘋果將軟硬體搭配整合，藥丸狀隨手機使用狀態、通知等還會「擴大」成不同顯示介面，蘋果稱為「動態島」（Dynamic Island）。

▲▼iPhone 14 Pro系列螢幕「動態島」設計。（圖／翻攝YouTube／Apple）

iPhone 14 Pro系列永遠顯示功能，螢幕更新率可從1Hz到120Hz，最低的1Hz顯示亮度可以接近調到最暗的螢幕亮度，並有省電效果，以維持「永遠顯示」功能，還能與鎖定畫面配合調整顏色。最大亮度也到峰值得2000 尼特，相當於ProDisplay XDR等級，對比度達200萬比1。

其他重大升級像是鏡頭從iPhone 6s以來一直維持的1200萬像素，一舉躍升至4800萬像素，超廣角和遠距鏡頭也同步升級；前鏡頭支援自動對焦、光圈更大。全新A16仿生晶片更節能、全新動作模式錄影，以及車禍偵測、衛星通訊等。

iPhone 14、iPhone 14 Plus

iPhone 14與iPhone 14 Plus提供午夜色、藍色、星光色、紫色和紅色外觀選擇，3種容量分別為128GB、256GB和512GB。

iPhone 14系列2款機型與前代主要差異在於，A15仿生晶片升級、電池續航力增加，同樣配備前鏡頭自動對焦、車禍偵測等功能。這次移除mini機型，改以iPhone 14 Plus取代，即一般款也能使用6.7吋大螢幕機型，不過不同於其他3款機型在9月就能發貨，唯獨iPhone 14 Plus必須等到10月才能拿到。

Apple Watch Series 8、SE

Apple Watch Series 8鋁金屬錶殼共有星光色、銀色、午夜色、紅色共4種顏色；不鏽鋼3種顏色為金色、銀色和石磨色，整體延續前代設計，採窄邊框、曲面螢幕、45mm和41mm錶殼，採用新的S8晶片。

Apple Watch SE同樣延續前代設計，採44mm和40mm錶殼版本，新顏色包括午夜色、星光色和銀色，同樣搭載S8晶片。

2款Apple Watch具備新的溫度感測器，可以應用在月經週期功能，計算排卵期，雙感應器可以提升測量精準，蘋果也表示，晚間的溫度偵測會更加準確，準確到0.1度。對想要懷孕的女性更加方便。

▼Apple Watch Series 8外型延續前代設計。（圖／蘋果官網）

▲Apple Watch SE新顏色包括午夜色、星光色和銀色。（圖／蘋果官網）

在安全功能上，也新增車禍偵測，可以自動偵測是否有嚴重車禍發生，並且自動報警，最新的感應器可以感受到手錶震動狀態，並結合演算法，讓其更加準確，關注四種車禍問題，包含正面、側面、追尾與翻車。

此次電池為18小時續航，可以讓其在低功耗狀態運行，使用時間達36小時，暫時關閉部分功能，盡可能節省電量，也支援國際漫遊功能，全球有30家廠商支援，目前有四種顏色可以選擇。今日可預約，16日開始販售。

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra採用49mm鈦金屬錶殼與平整藍寶石水晶玻璃錶面，造就迄今最大、最亮的Apple Watch顯示器，可自訂的「動作」按鈕讓各種實用功能唾手可得。

▲Apple Watch Ultra電池續航力最長。（圖／蘋果官網）

Apple Watch Ultra擁有 Apple Watch中最長的電池續航力，一般使用情況下最高可達36小時。此外，還有適合多日使用的全新低耗電設定，可延長電池續航力至60小時。「尋路者」錶面專為尺寸加大的Apple Watch Ultra顯示器設計，包含內建指南針的錶盤以及可容納至多8個複雜功能的空間。

Apple Watch Ultra同時推出越野錶環、高山錶環及海洋錶帶三款新錶帶，提供適合每一種冒險的安全性與舒適性。

AirPods Pro 2

AirPods Pro睽違3年總算推出AirPods Pro 2，雖然耳機仍採短握柄設計，但全新的H2晶片提升音質，也可配合iPhone調整適合的音效，打造個性化音訊空間，還具備全新的主動降噪功能，可自動轉換降噪／通透模式，而且具備全新電容感應，只要在耳機上滑動即可調整音量。





▲AirPods Pro 2充電盒具備「精確尋找」功能。（圖／蘋果官網）

不過台灣並未在AirPods Pro 2首波開賣名單內，仍得等後續蘋果官網宣布。