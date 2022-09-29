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連愛情公寓部落格都抄！藍轟陳吉仲「抄襲慣犯」：一路抄到計畫主持人

▲▼ 藍轟陳吉仲「抄襲慣犯」 。（圖／國民黨提供）

▲藍轟陳吉仲「抄襲慣犯」。（圖／國民黨提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

農委會主委陳吉仲日前被踢爆，任學者涉及研究計畫抄襲。前國民黨文傳會主委、桃園市議員候選人凌濤今（29）日加碼踢爆，由陳吉仲擔任「計畫主持人」的2015、2017年科技部研究成果「文獻回顧」分別抄襲高達40％、57％，直接打臉陳吉仲。

國民黨市議員張斯綱指出，陳吉仲親身示範如何用「農委會的錢騙農委會的錢」，陳吉仲身為研究人員受到農委會資助的研究計畫，光是第四章節的抄襲比例就高達77%，其中內容更是用農委會民國92年資助的期刊論文，填充到自己民國94年的研究計畫，分明是「一魚兩吃」、「騙錢達人」。

對於陳吉仲狡辯期刊並未抄襲一事，張斯綱批評，陳吉仲的辯護分明是轉移話題、牛頭不對馬嘴，國民黨自始至終並未說陳吉仲的期刊內容是抄襲，而是陳吉仲於民國94年受農委會資助的研究計畫《農民與離農年金給付之實施對台灣農業結構改善之評估》，竟然抄襲農委會民國92年資助的期刊《台灣稻米政策調整對稻米市場經濟影響之評估》。

凌濤加碼踢爆，以陳吉仲的標準「計畫主持人」就應負起全責，且非實證模型就不能抄襲，然而陳吉仲擔任2015、2017年兩科技部研究計畫的主持人，就被抓到涉嫌嚴重抄襲四大來源，涵蓋科學人雜誌、「愛情公寓」部落格、碩博士論文網、期刊，簡直是「花式剽竊」。

▲▼ 藍轟陳吉仲「抄襲慣犯」 。（圖／國民黨提供）

凌濤指出，陳吉仲過去曾說是自己研究報告的實證模型可以抄襲，但竟有兩篇科技部資助的研究計畫，包括《台灣及東亞鄰近地區氣候變遷下對農業災害損失及空氣污染之社會成本評估》、《研析臺灣農業生態系服務最佳化策略-評估臺灣農業生態系經濟 價值與其政策涵義》，光是「文獻參考」部分抄襲比例就分別高達40%與57%。

凌濤批評，陳吉仲為人師表，抄襲內容竟是如此的不堪，抄襲碩博士學生論文的「摘要」，內文甚至連看都不看，從1998年抄到2008年，十年間的台灣大學、台北大學、海洋大學、中興大學碩博士生都是受害者，懶到「連抄書都只抄封面」。

▲▼ 藍轟陳吉仲「抄襲慣犯」 。（圖／國民黨提供）

凌濤也指出，陳吉仲抄襲內容五花八門，愛情公寓部落格轉載文章「失色的台海上空」、外國專家川柏斯2007年於科學人雜誌的著作「氣候越暖颱風越強」等內容；陳吉仲更同時剽竊多位學者著作，如2012年《大氣期刊》上9位作者撰寫的《東亞／西北太平洋氣候變遷》，手段可說是「技術高超」，堪稱抄襲達人。

國民黨副發言人楊智伃則表示，陳吉仲部長說歡迎用最嚴格的標準檢驗，今天全民只用最普通的標準檢驗，陳吉仲幾乎用最嚴格標準檢視宏碁案，卻用海一樣寬的標準審視自己。
 

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