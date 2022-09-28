楊梅清潔隊員約泡溫泉溺斃！遭漩渦捲入大喊「救命」

▲楊梅清潔隊員趁著假日與友人、同事出遊，結果不幸溺斃。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者沈繼昌、柯振中／桃園報導

桃園市復興區四稜溫泉28日發生溺水意外，楊梅清潔隊28歲鄭姓隊員與同事、朋友結伴，一行8人前往四稜溫泉泡水，玩水過程中遭到漩渦捲入，嚇得大喊「救命」，人被救上岸時已失去呼吸心跳，經過搶救、送醫仍宣告不治。清潔大隊接獲通知，已聯繫家屬，後續將協助善後事宜。

28歲鄭姓隊員平時在楊梅清潔中隊擔任司機，28日上午趁著空檔，與隊員、朋友共7男1女相約前往四稜野溪溫泉泡水。一行人玩到中午左右，鄭姓隊員自行下水，卻疑似遭漩渦捲入，嚇得大喊救命。

▼楊梅清潔隊員揪泡野溪溫泉，卻被漩渦捲入，送醫後不治身亡。（圖／記者沈繼昌翻攝）



同行7人發現狀況，立刻上前營救，不過鄭姓隊員被救上岸時，已失去呼吸心跳。桃園市消防局接獲通報，立刻指導鄭姓隊員的友人進行CPR急救，同時要對方等待救援。

▼鄭姓隊員被救上岸已無呼吸心跳，送醫搶救仍不治身亡。（圖／記者沈繼昌翻攝）



消防局接獲通報，出動10車共20人前往搭救，由巴陵分隊小隊長童盈敦帶隊前往。不過，因為四稜野溪溫泉距離台七線有相當大的高低落差，隊員還需要搬運，救援相當困難，儘管後續將鄭姓隊員送醫，依舊沒能救回。清潔大隊接獲消息後，也已通知家屬，並將協助後續事宜。

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