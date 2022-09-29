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中日建交50周年　習近平與岸田文雄互致賀電

▲▼中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲大陸國家主席習近平。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

《新華社》報導，中國大陸國家主席習近平與日本首相岸田文雄9月29日就中日邦交正常化50周年互致賀電。

根據報導，習近平指出，50年前的今天，中日兩國老一輩領導人審時度勢，高瞻遠矚，作出實現中日邦交正常化的重大政治決斷，揭開了兩國關係嶄新篇章。

習近平提到，50年來，在兩國政府和兩國人民共同努力下，雙方先後達成四個政治文件和一系列重要共識，各領域交流合作不斷深化，給兩國和兩國人民帶來重要福祉，也促進了地區乃至世界和平與發展。

▼日本首相岸田文雄。（圖／路透社）

▲▼日本首相岸田文雄。（圖／路透）

習近平強調，「我高度重視中日關係發展，願同岸田文雄首相一道，引領雙方以邦交正常化50週年為契機，順應潮流大勢，共同致力於構建契合新時代要求的中日關係。」

岸田文雄說，50年前，日中兩國老一輩領導人秉持戰略思維和政治勇氣，開闢了日中關係新的歷史進程，50年來，日中兩國在經濟、文化、人員往來等廣泛領域合作取得長足發展，「雙方攜手開創日中關係新未來，具有重要意義。日方願同中方一道，著眼下一個50年，推動構築建設性、穩定的日中關係，共同促進兩國、地區和世界的和平與繁榮。」

大陸國務院總理李克強同日也與岸田文雄互致賀電，李克強說，中日兩國地緣相近、文緣相通，同為地區和國際社會重要國家，「中方願同日方一道，致力和平友好共處，維護兩國關係政治基礎，深化各領域交流合作，妥善管控矛盾分歧，推動中日關係以邦交正常化50週年為新起點，持續健康穩定前行。」

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