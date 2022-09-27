岸田唸安倍悼詞花12分鐘　輪他上台致詞…日網狂洗版：議長好短！

▲日本首相岸田文雄27日在安倍國葬上致追悼詞。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

前日相安倍晉三國葬儀式27日下午於武道館舉行，日本首相兼葬禮委員長的岸田文雄在長達12分鐘的追悼詞中提及安倍生前政績，並表示「能加入您的內閣是我一生的驕傲。」隨後上台的眾議院議長細田博之則只花了1分20秒致追悼詞，部分日本網友推文表示，「細田議長，真短啊！」、「細田先生，好短！很好！」

▲岸田文雄出席安倍晉三國葬，共花了12分鐘發表悼詞。（圖／路透）

根據日本NHK報導，安倍國葬儀式上，日本首相岸田文雄、前首相菅義偉、參眾兩院議長尾辻秀久與細田博之，以及日本最高裁判所長官戶倉三郎皆上台致追悼詞。其中，岸田文雄在追悼詞開頭提到，安倍晉三原本應該更長壽，會在未來的10年、20年作為日本與世界未來的指南針，繼續竭盡心力，對此表達深感遺憾與痛心。

岸田文雄接著讚揚安倍生前在日本安保、外交、經濟與社會福利方面的政績，以及有關北韓綁架日本國民、自由開放的印太地區等議題上所做的努力，「我作為外務大臣、同時代的盟友，能夠加入您的內閣，專心地致力於擴大日本外交版圖的事務，是我一生的驕傲。」

▲日本眾院議長細田博之發表悼詞只用了1分鐘。（圖／路透）

接續上台的是78歲眾院議長細田博之，相較於岸田長達12分鐘的致詞，細田只用了1分20秒就簡短地表達完追悼之意，「眾議院對於此君長逝表示哀悼，謹致弔詞。」對此，日本新聞網站「Sponichi Annexi」報導，有日本網友就在推特上發文表示，「細田議長，好短！」、「細田先生，很短！很好！」、「細田議長，真短啊！」等驚嘆之語。

▲細田博之在安倍國葬上致追悼詞，被部分日本網友稱讚「好短！」。（圖／翻攝自推特）

不過，也有網友持反面意見認為，「完全感覺不到細田議長的思念之情」、「細田議長就像在亂唸台詞」、「細田議長除了非常沒精神之外，感覺他說話的方式很像在戰前的國葬」、「細田議長有點搖搖晃晃的，感覺上了年紀了啊」。

▼細田博之的簡短悼詞評價兩極。（圖／取自細田博之推特帳號）

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