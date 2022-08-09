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奢侈龍蝦山、邪惡微笑的哈蜜瓜　最美麗也是最詭異的「靜物藝術」

文／城市美學態度

▲Sabrina Bockler, The Bounty, 2021, 亞麻布丙烯 裱於木板, 91.4×61cm

奢侈的龍蝦山、邪惡微笑的蜜瓜、閃耀金光的檸檬、色彩分層的葡萄、顏色可怖的花朵與蝶蛾等，共同構成藝術家 Sabrina Bockler的繪畫世界。她的作品常讓人想到荷蘭黃金時代大師筆下的靜物畫，不過Bockler的筆觸與畫面元素顯得更加的當代與頹廢。

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▲Sabrina Bockler, Smile, 2022, 亞麻布丙烯 裱於木板, 61×61cm

今天要介紹的藝術家 Sabrina Bockler 1987 年出生於美國新澤西，曾於 2011 年從帕森斯設計學院獲得美術學士學位，目前工作和生活在紐約。

Bockler 的母親是一位來自波蘭的移民，童年時期她經常回到母親的家鄉過暑假，由於她不會說波蘭語，每次回到位於波蘭的小鎮，她在沒有電視、遊戲，也沒有朋友的情況下通過繪畫來緩解孤獨。那時候的她並沒有機會接觸當代藝術，對藝術和繪畫的興趣大多是自我引導的。直到足夠大的時候，才在曼哈頓或華沙的博物館接觸到了藝術的世界。

Bockler 的作品常常讓人想起荷蘭黃金時代的靜物藝術家，例如 Balthasar van der Ast、Ambrosius Bosschaert、Rachel Ruysch 的作品。此外，上世紀 1920 年代在德國藝術界掀起的新客觀主義也對 Bockler 影響很大，對她產生影響的藝術家包括 Franz Sedlacek、Christian Schad、Aenne Biermann等。

本篇圖文授權來源：藝術壯士（微信號：yishuzs） 

（完整文章請看城市美學新態度

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