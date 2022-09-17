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感謝助烏克蘭生來台　教部遠赴波蘭「加深教育交流＋招收外籍生」

▲▼教育部政務次長劉孟奇率領國內7所大學代表，遠赴波蘭華沙參與台灣與波蘭高教論壇。（圖／教育部提供）

▲教育部次長劉孟奇率領國內7所大學代表，遠赴波蘭參與台灣與波蘭高教論壇。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

波蘭科學院（PAS）曾於烏俄戰爭期間協助中研院選送烏克蘭學生、學者赴台短期研習，教育部次長劉孟奇率領國內7所大學代表前往波蘭華沙，昨（16日）前往波蘭科學院感謝其協助，也參加台波高教論壇，希望加深台波雙邊未來教育交流，共同拓展疫後大學在學研虛擬實體多元合作的可能性，並擴大招收外國學生來台就讀。

教育部為了擴大招收外國學生來台就讀，在全球疫情趨緩，各國邊境管制解禁後，由劉孟奇率同國內7所大學代表前往波蘭華沙參加「台灣與波蘭高教論壇」，包含成功大學校長蘇慧貞、台灣科技大學校長顏家鈺等人，期望藉由大學校院代表實地出席論壇，加深台灣與波蘭雙邊未來教育交流。

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▲▼教育部次長劉孟奇率領國內7所大學代表，遠赴波蘭參與台灣與波蘭高教論壇。（圖／教育部提供）

▲教育部次長劉孟奇（前排左五）率領國內7所大學代表，遠赴波蘭參與台灣與波蘭高教論壇。（圖／教育部提供）

「台灣與波蘭高教論壇」在昨（16日）上午舉辦，劉孟奇在開幕致詞時表示，疫情改變了國際間教育交流模式，也造成大學校園教師教學及學生學習方式的改變，本屆論壇將探討疫情後雙邊教育合作的模式，以促進雙邊教育領域的交流、凝聚未來合作的方向，加強台灣與波蘭雙方高教長期合作的共識，加強推動台波教育機構之間的交流，並提升台波教育文化深厚的夥伴關係。

此外，劉孟奇一行等人，昨天下午特別拜會波蘭科學院杜森斯基院長，感謝波蘭科學院協助中研院選送烏克蘭學生及學者來臺短期研習，並與成功大學合作，補助被迫離開家園暫居波蘭的烏克蘭學者與學生繼續學業及科研計畫，而為了發揮人道協助的最大效益，教育部考量烏克蘭學生於俄烏戰爭期間提供相關最高學歷文件困難，也協調外交部優予考量烏克蘭學生得在申請簽證時，暫免繳驗最高學歷文件等各項便利就學措施。

杜森斯基院長與我方訪團會晤時，也表達對我國防疫工作的肯定，強調波蘭在此段期間也向臺灣多所借鏡；未來除了在高科技領域的合作，也希望提高雙邊對人文領域的重視，並希望針對烏克蘭民眾照料融合問題，能與台灣進一步深入交換意見。

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