又有新詐騙！「假7-11禮券」掃QR恐外洩個資　永和整排住戶都收到

▲住戶收到超商詐騙禮券，掃QR Code可能外洩個資。（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

近期又出現新型詐騙手法，利用的還是大家經常使用的超商禮券。內政部警政署28日在臉書表示，有民眾在家中信箱收到7-11超商禮券，聲稱要掃描QR Code才能領券，只要一掃碼可能個資就會遭到竊取。

內政部警政署28日在臉書粉絲團「165全民防騙」表示，最近出現了一種新型態「假7-11實體禮券」詐騙，聲稱只要掃描QR Code並加入官方好友，就可以領取價值2000元禮券，但不論是QR Code還line，全部都是假的。

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7-11超商也澄清，有詐騙集團利用假冒的7-11禮券，要求加入官方好友可領取現金禮券2000元，「此非7-11主辦活動，請消費者勿受騙」、「請消費者勿掃描相關不明連結QRcode，避免遭不當連結竊取個人資料」。

▲7-11澄清，並未舉辦「中秋感恩大回饋」活動，提醒消費者千萬別受騙上當。（圖／翻攝自臉書）

新北市永和有居民日前檢查信箱時，發現被投遞了這種詐騙禮券，而且附近鄰居也全部都有收到，她事後到臉書「我是永和人」發文，詢問禮券究竟是真的還是假的，引起網友熱烈回應，要她可以把禮券丟垃圾桶。

有網友說「跟之前丟在機車上的，恭喜你中獎刮刮樂，有百分之87像」、「天下沒有白吃的午餐，100%詐騙」、「會不會掃一掃個資看光光」、「一看就知道是詐騙的啊」。

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