門市少！萊爾富「靠這招」和同業不一樣　狂吸500萬數位會員

▲萊爾富數位會員突破5百萬大關。（圖／記者黃克翔攝）



記者周姈姈／台北報導

萊爾富於7月時宣布「數位會員數突破5百萬大關」，而在分店數少於7-11和全家的情況下，萊爾富憑著「這絕招」快速達成會員數量成長，以下就由萊爾富數位商務處處長葉育堅揭秘，究竟萊爾富最特別的地方在哪以及未來走向。

萊爾富數位商務處處長葉育堅表示「我們非常重視消費者的消費體驗，雖然分店數沒有同業那麼多，但我們不斷思考如何能帶給消費者更多價值、帶來不一樣的服務樣貌，因此自2017年2月開始運用APP作為會員經營的數位工具以來，我們就決定將『點數』當成媒介回饋給消費者，而這也是與同業非常不一樣的地方。」

▲萊爾富數位商務處處長葉育堅。（圖／記者黃克翔攝）



葉育堅指出，除了大家熟知的在萊爾富買東西就能獲得點數之外，其實繳水費、電費或瓦斯費等繳費服務也能獲得點數，目前萊爾富共有2千多種代收項目，繳費繳一筆無論金額多少，皆可得到點數；另外，至萊爾富領包裹、ATM領錢轉帳也通通都能拿點數。

其中，ATM領錢的部分，葉育堅解釋，早期是給予消費者銀行的紅利點數，後來跟銀行討論，「我們認為會來萊爾富ATM領錢的消費者都是熟客」，因此想回饋消費者多一點，最後決定消費者也能透過ATM領錢轉帳獲得萊爾富點數。

透過萊爾富APP不僅可以累積點數，現在還能買到各式異業電子票券，像是人氣速食「漢堡王」以及人氣鍋物「千葉火鍋」等，未來萊爾富也將拓展更多品牌，方便消費者購買；更重要的是，購買這些票券，還能使用萊爾富點數折抵，而透過點數使用的消費行為，不但能為消費者帶來福利，同時也能讓萊爾富了解原來消費者對什麼東西有興趣。

▲不管是消費、繳費、領包裹或ATM領錢轉帳，通通都可以獲得萊爾富點數。（圖／萊爾富提供，下同）



葉育堅就分享，跟漢堡王合作以來，發現會在萊爾富購買漢堡王票券的消費者，比一般消費者買更多泡麵，且通常都是年輕人，購買的頻率及數量都比一般人多，若以此為例，未來可能就會推出類似「買漢堡王票券享泡麵第2件6折」優惠，或者以泡麵產品搭配速食票券的優惠，再將這些優惠回饋到消費者身上。

▲現在透過萊爾富APP就能買到漢堡王、千葉火鍋電子票券，且還能使用點數折抵，未來還將有更多品牌。



葉育堅強調「未來發展不會僅限萊爾富場域，對於服務會員的面貌會變得越來越多，畢竟萊爾富無法服務消費者24小時所有的需求，我們必須透過會員跟外部做連結，以服務客戶的概念，跟更多品牌合作一同服務會員，達到全面串連。」