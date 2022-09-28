超商御飯糰「打折也沒人愛」？　鄉民揭實際考量：荷包很痛

▲網友表示，即使御飯糰有即期品打折，但還是很少人挑選。（示意圖／ETtoday資料照）



記者郭卉寧／綜合報導

超商販售的食物種類多元，是許多上班族、外食族的用餐好選擇，加上省荷包的「即期品打折」優惠，更深受小資族喜愛。不過，日前就有網友好奇，「為什麼飯糰打折還是剩一堆？」貼文瞬間引起眾人熱議。

原PO在PTT八卦板指出，每次打開超商APP看還有什麼食物時，大多只剩麵包和御飯糰，「有時候都晚上9點了，還剩一堆飯糰。」讓他忍不住好奇，明明即期品都有打折，怎麼還很少人挑選，「為什麼打折飯糰還是剩一堆？是賣太貴嗎？還是打折時間太晚，飯糰不好吃？」

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貼文發出後，引起討論，不少網友認為，飯糰放置的時間太長，口感會變得比較差，「飯糰放久不好吃」、「冷飯久放會太乾」、「不如多花十塊買料更多的握便當」、「即期的飯糰口感真不是很好 買過一次就不買了」；但也有人表示，打折品項其實很搶手，「剩？明明超難搶吼」、「哪有剩，我每次去超商就沒半個」。

除此之外，有一部分網友指出，不買御飯糰主要是因為價格，「漲幅太大」、「打五折再考慮」、「打折也不是真的特別便宜啊」、「打折還是貴啊，荷包很痛」、「飯糰料那麼少，到底為什麼可以漲這麼多」、「打折後還要30元，我還是買便當比較新鮮」。