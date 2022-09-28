當過店員！男欠債3萬又失業　持刀搶超商1790元畫面曝光

記者邱中岳／台北報導

北市中山區1家超商，在28日凌晨2時許，被人持刀搶劫財物，當場被搶匪劫走1790元，最後往花博公園方向逃逸，警方事後在公園內逮人，順利起獲刀械，但是贓款下落不明，嫌犯表示，原本也是超商店員，因為與副店長打架離職，因為失業才鋌而走險。

警方調查，22歲的楊姓男子，原本在新北市新莊區一家超商擔任店員，但在9月21日與超商副店長打架離職，缺錢花用之際，加上又積欠3萬元債務，所以跑到台北市中山北路、民族東路口的超商，在28日凌晨2時許，趁店內只有1名店員時，持刀闖入超商行搶。

▲楊姓男子積欠債務又失業，缺錢之際竟持刀強盜超商。（圖／記者邱中岳翻攝）

男子當場要求超商店員交出收銀台的現金，店員立刻拿出1790元交給楊姓搶匪，楊得手後立刻逃逸，警方獲悉後追查，發現楊往花博公園方向逃逸，順利在花博公園內追查到楊姓嫌犯到案，也在花圃中找到涉嫌犯案的刀械。

▲警方逮捕強盜超商的楊嫌，在花圃內起獲犯案刀械。（圖／記者邱中岳翻攝）

楊姓男子被帶回派出所後坦承犯行，表示因為在外積欠債務，且又因為失業沒有錢花用，因曾經擔任超商店員，熟悉超商作業，所以才會鋌而走險強盜超商，警方訊後也依照強盜罪嫌將楊姓男子送辦。