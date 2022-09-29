　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

黑科技石墨烯再突破！「PP舒曼波」定位腦波好好睡　啟動身體舒眠修復力

黑科技石墨烯再突破！「PP舒曼波」定位腦波好好睡　啟動身體舒眠修復力 。（圖／業者提供)

【企劃特輯】

石墨烯科技再突破！已有台灣業者將「次微米紡織晶片」跟「莫爾超晶格化石墨烯」結合，創造出醫療級「PP舒曼波減壓被」，針對現代人自律神經失調及確診後身體機能失焦的狀況進行全面修復，能使大腦產生放鬆的舒曼α波，讓失調的人體回到正常的秩序與機能，不只能平衡自律神經，讓身體擁有良好睡眠品質就能維持身心健康，不管失眠、心悸、焦慮等問題都能獲得極大改善！

自律神經失調是萬病之源　身心科醫師：提升睡眠品質 身體才有自癒修復力！

根據美國研究發現，睡眠問題不但會導致容易發生車禍事故，也會引發許多疾病，如情緒敏感、判斷力降低、癌症或心血管風險增加、腎功能衰竭甚至罹患阿茲海默症。

身心科鄭光男醫師表示，「自律神經失調是萬病之源！且與睡眠息息相關，睡眠品質差無法卸除身心壓力，導致身體機能紊亂而引發健康問題。當人體與舒曼波共振時，可平衡暴露於電磁場身體細胞膜電位，增加能量和氧分子效用，從而改善循環、緩解疼痛、減輕壓力、幫助提高睡眠品質及身體修復效率，且唯有良好的睡眠品質才能提升身體免疫力及預防慢性疾病，達到更好的保健效果。」

黑科技石墨烯再突破！「PP舒曼波」定位腦波好好睡　啟動身體舒眠修復力 。（圖／業者提供)

黑科技石墨烯再突破！「PP舒曼波」定位腦波好好睡　啟動身體舒眠修復力 。（圖／業者提供)

「PP舒曼波」釋放放鬆α波 讓緊繃大腦獲得平靜 一夜好眠很easy！

台灣每5人就有1人為失眠所苦，連知名主持人鄭弘儀曾需日吞4顆安眠藥、作家吳淡如也坦承有需靠鎮定劑才能入睡的日子。

這款針對睡眠障礙所研發的PP舒曼波減壓被是透過「次微米紡織晶片」以不侵入人體物理性的方式，讓腦波接受低頻共振，從清醒的β波自然進入放鬆的α波，讓大腦徹底放鬆進入深層睡眠，幫助自律神經穩定。而需要釋放α波要仰賴「晶格化石墨烯」，透過特殊技術，產生「莫爾超晶格」現象，此現象能將能量提升24倍，是α波的最佳載體，不僅能增進體內循環並活化細胞，讓深層睡眠的「舒曼α波」滲透到全身，平衡自律神經達到舒眠狀態，被稱為「會修復的石墨烯」。

黑科技石墨烯再突破！「PP舒曼波」定位腦波好好睡　啟動身體舒眠修復力 。（圖／業者提供)

黑科技石墨烯再突破！「PP舒曼波」定位腦波好好睡　啟動身體舒眠修復力 。（圖／業者提供)

黑科技石墨烯再突破！「PP舒曼波」定位腦波好好睡　啟動身體舒眠修復力 。（圖／業者提供)

骨科醫生也認同！能減少患者對藥物的使用量 與醫療達到相輔相成的效果

北市聯醫骨科趙浩昱醫師也表示自己常遇到患者因為關節疼痛而失眠，要求除了止痛藥外再加些助眠的藥劑。「但其實醫師的睡眠也容易因看診緊張、疲勞出現睡眠障礙。在睡眠期間透過石墨烯結合舒曼波的特殊物理特性，將原本身體無法感知的舒曼波加強調合，使頻率與身體同步。臨床證實，藉由莫爾超晶格化石墨烯與舒曼波同步調頻的實現，可協助失眠患者達到短時間入睡的幫助，減少對於藥物的依賴及使用量，著實與醫療達到了相輔相成的效果！」

黑科技石墨烯再突破！「PP舒曼波」定位腦波好好睡　啟動身體舒眠修復力 。（圖／業者提供)

「PP舒曼波減壓被」的舒眠及平衡自律神經效果已獲得醫師、節目及眾多名人的肯定與推薦，如今已無須靠藥物入睡的淡如姐說:「睡覺睡的好，精神壓力與身體壓力相對會減少，PP舒曼波可以達到這樣的效果。只要接觸它，就能給你一個平靜的宇宙！」

黑科技石墨烯再突破！「PP舒曼波」定位腦波好好睡　啟動身體舒眠修復力 。（圖／業者提供)

提升身體自癒力「PP舒曼波減壓被」哪裡買?
●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7SW
●momo購物網特惠組：https://chshop.work/exJ4A
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓
●門市專線：02-2288-7888
●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
 ●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/KT0f-kFlOKM

ET快訊
蝦皮台灣爆大量解僱　勞動局警告：最高開罰50萬
快訊／林森北路民宅大火！　居隔民眾受困
北一女校友捐款是建中10倍！　網分析秒懂：難怪
就是這13人！　北市公布酒駕累犯名單
700萬積蓄全給兒買房！媽賣老家「幫付貸款」　結局心碎了
好心收容男網友竟遭性侵！　25歲惡狼抓到了
「巨肚孫悟空」闖內湖民宅！　真實身分曝
屈辱性畫面！　普丁動員竟出現「爸爸軍團」
入境免居隔10／13上路　星光幫歌手嫌駐唱費少怒：瞧不起我？
快訊／南投前縣長涉貪　刑期超過400年！

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】3M攜手Costco獨家雙搶爆品年度折價　百貨週年慶優惠開跑

【廣編】帥度破表！ 59.2度不降度　金高首席原酒重磅登場

黑科技石墨烯再突破！「PP舒曼波」定位腦波好好睡　啟動身體舒眠修復力

【廣編】家樂福文化藝術季　免費體驗「藝饗不到」永續精神

超商獨家「3款聯名美食」來了！泰式飯糰咬下爆餡　咖哩焗飯有滿滿料

明天衝一波！　超商「霜淇淋買1送1」只有3天

蝦皮店到店門市發展環保循環包裝　新模式可達100%回收率

統領廣場4週年慶回饋超有感！滿2,000送200、聯名卡獨享百萬刷卡禮

買1送1爽喝！超商、速食量販「國際咖啡日優惠」先看　還有第2杯10元

門市少！萊爾富「靠這招」和同業不一樣　狂吸500萬數位會員

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

《嗨！營業中》新店長！鬼鬼：像魁儡　對打楊銘威...炎亞綸「擔心他很無聊」

林心如率「光」露營...記者都擔心　將離家笑曝：霍建華在約朋友了XD

哈哈3歲女兒罹罕病！「全家都辛苦」　星心疼：我寧願生病的是我

黑車單行道逆向被叭仍不讓　3機車「並排前進」合力逼退

屏東角頭父喪「封街公祭」　斥資400萬！128輛豪車送行

【廣編】3M攜手Costco獨家雙搶爆品年度折價　百貨週年慶優惠開跑

【廣編】帥度破表！ 59.2度不降度　金高首席原酒重磅登場

黑科技石墨烯再突破！「PP舒曼波」定位腦波好好睡　啟動身體舒眠修復力

【廣編】家樂福文化藝術季　免費體驗「藝饗不到」永續精神

超商獨家「3款聯名美食」來了！泰式飯糰咬下爆餡　咖哩焗飯有滿滿料

明天衝一波！　超商「霜淇淋買1送1」只有3天

蝦皮店到店門市發展環保循環包裝　新模式可達100%回收率

統領廣場4週年慶回饋超有感！滿2,000送200、聯名卡獨享百萬刷卡禮

買1送1爽喝！超商、速食量販「國際咖啡日優惠」先看　還有第2杯10元

門市少！萊爾富「靠這招」和同業不一樣　狂吸500萬數位會員

20萬俄人狂逃！英示警：在俄英國人應盡速離境「避免被徵召參戰」

蝦皮台灣疑有大量解僱　北市勞動局警告：未通報最高開罰50萬元

賓士電動休旅車「EQE SUV」預告10／16亮相！確定會有AMG性能版

女童恐怖垂掛手扶梯！男救援卻挨批「手放下體」心寒：誰還敢救

研究證明「喝咖啡更長壽」！　每天2至3杯最佳

搶攻電動車！工研院與廷鑫合作　建國內首座鋁合金連鑄連軋盤元生產線

變態韓男埋伏女廁虐殺站務員！一審針對「騷擾罪」判處9年徒刑

國民黨控抄襲慣犯　陳吉仲：不實指控將提告

快訊／林森北路民宅火警！　居隔民眾受困待救

快訊／NCC潑綠漆涉毁損獲無保請回　楊植斗喊：謝謝檢座

消費熱門新聞

麥當勞「6大品項買1送1」今天限時刮

10月壽星衝速食店「可樂、薯球免費吃」

買1送1！超商速食量販咖啡優惠一次看

蝦皮店到店門市發展環保循環包裝

超商連3天「霜淇淋買1送1」明天開吃

限時5天！超商咖啡「第2杯10元」

全家發票中獎名單一次看！

美式賣場「搬長」必看隱藏版買法

foodpanda12組限時超殺優惠碼快收

門市少！萊爾富靠這招狂吸500萬會員

「PP舒曼波」定位腦波好好睡　啟動身體舒眠修復力

超商獨家「3款聯名美食」來了！

設計總監蔡麗玉領軍！克萊亞高雄旗艦店落腳巨蛋商圈

約翰走路XR21攜手星宇航空推「星宇箱」

更多熱門

相關新聞

工業地搶手！　PP石墨烯砸1.7億買內湖鐵皮角地

工業地搶手！　PP石墨烯砸1.7億買內湖鐵皮角地

PP石墨烯品牌所屬法人以1.77億元，無貸款買進內湖安美街、「長虹雲端科技大樓」旁200坪土地，現況為垃圾車停放場。商仲分析，今年商業區土地交易量大跌，反觀工業地持續增長，「高級廠案取代市中心商辦」的趨勢已經形成。

貴森森機能服超難洗？上層保護膜

貴森森機能服超難洗？上層保護膜

分泌失衡、毒素累積？醫師教你一招打造「修復床」

分泌失衡、毒素累積？醫師教你一招打造「修復床」

失眠睡不好醫師教你打造助眠床

失眠睡不好醫師教你打造助眠床

衣服不只是衣服！更是「穿的保健品」

衣服不只是衣服！更是「穿的保健品」

關鍵字：

PP舒曼波腦波石墨烯

讀者迴響

熱門新聞

快訊／「0+7」10月13日上路　2日內陰性才可出門

Jennie清純形象毀光！手機藏18禁小圖

Jennie手機留情史證據！　歷任花邊男友GD、Kai私照外流

《星光》歌手嫌駐唱1200元太少：你看不起我？

劉德華來台「只邀S媽吃火鍋」　小S傻眼

「最容易搞小三」3星座老公！破解方法看這

他目擊「金髮阿兵哥」嘆：時代不一樣了　一堆學長氣炸

花蓮出現超巨爆炸聲　在地人驚：有被嚇到

iPhone用久電池健康度狂掉？他揭真相破迷思

快訊／葛萊美得主酷力歐驚傳猝死浴室！

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

遭周玉蔻嗆小心「深圳召妓片」外流　郭正亮曝行程：怎可能去幹嘛

李玟錄《中國好聲音》發飆影片流出！怒吼：可以解釋嗎

高雄「電信大樓」被抄　他正要與人連結遭逮

即／18號洛克誕生大轉彎！6天3颱全閃台

更多

最夯影音

更多
廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」
女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面