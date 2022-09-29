黑科技石墨烯再突破！「PP舒曼波」定位腦波好好睡　啟動身體舒眠修復力

【企劃特輯】

石墨烯科技再突破！已有台灣業者將「次微米紡織晶片」跟「莫爾超晶格化石墨烯」結合，創造出醫療級「PP舒曼波減壓被」，針對現代人自律神經失調及確診後身體機能失焦的狀況進行全面修復，能使大腦產生放鬆的舒曼α波，讓失調的人體回到正常的秩序與機能，不只能平衡自律神經，讓身體擁有良好睡眠品質就能維持身心健康，不管失眠、心悸、焦慮等問題都能獲得極大改善！

自律神經失調是萬病之源 身心科醫師：提升睡眠品質 身體才有自癒修復力！

根據美國研究發現，睡眠問題不但會導致容易發生車禍事故，也會引發許多疾病，如情緒敏感、判斷力降低、癌症或心血管風險增加、腎功能衰竭甚至罹患阿茲海默症。

身心科鄭光男醫師表示，「自律神經失調是萬病之源！且與睡眠息息相關，睡眠品質差無法卸除身心壓力，導致身體機能紊亂而引發健康問題。當人體與舒曼波共振時，可平衡暴露於電磁場身體細胞膜電位，增加能量和氧分子效用，從而改善循環、緩解疼痛、減輕壓力、幫助提高睡眠品質及身體修復效率，且唯有良好的睡眠品質才能提升身體免疫力及預防慢性疾病，達到更好的保健效果。」





「PP舒曼波」釋放放鬆α波 讓緊繃大腦獲得平靜 一夜好眠很easy！

台灣每5人就有1人為失眠所苦，連知名主持人鄭弘儀曾需日吞4顆安眠藥、作家吳淡如也坦承有需靠鎮定劑才能入睡的日子。

這款針對睡眠障礙所研發的PP舒曼波減壓被是透過「次微米紡織晶片」以不侵入人體物理性的方式，讓腦波接受低頻共振，從清醒的β波自然進入放鬆的α波，讓大腦徹底放鬆進入深層睡眠，幫助自律神經穩定。而需要釋放α波要仰賴「晶格化石墨烯」，透過特殊技術，產生「莫爾超晶格」現象，此現象能將能量提升24倍，是α波的最佳載體，不僅能增進體內循環並活化細胞，讓深層睡眠的「舒曼α波」滲透到全身，平衡自律神經達到舒眠狀態，被稱為「會修復的石墨烯」。









骨科醫生也認同！能減少患者對藥物的使用量 與醫療達到相輔相成的效果

北市聯醫骨科趙浩昱醫師也表示自己常遇到患者因為關節疼痛而失眠，要求除了止痛藥外再加些助眠的藥劑。「但其實醫師的睡眠也容易因看診緊張、疲勞出現睡眠障礙。在睡眠期間透過石墨烯結合舒曼波的特殊物理特性，將原本身體無法感知的舒曼波加強調合，使頻率與身體同步。臨床證實，藉由莫爾超晶格化石墨烯與舒曼波同步調頻的實現，可協助失眠患者達到短時間入睡的幫助，減少對於藥物的依賴及使用量，著實與醫療達到了相輔相成的效果！」

「PP舒曼波減壓被」的舒眠及平衡自律神經效果已獲得醫師、節目及眾多名人的肯定與推薦，如今已無須靠藥物入睡的淡如姐說:「睡覺睡的好，精神壓力與身體壓力相對會減少，PP舒曼波可以達到這樣的效果。只要接觸它，就能給你一個平靜的宇宙！」

提升身體自癒力「PP舒曼波減壓被」哪裡買?

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