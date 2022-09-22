貴森森機能服超難洗？用對洗劑幫機能衣物上層保護膜不再怕洗壞！

【企劃特輯】

Gore-Tex外套是否能機洗？石墨烯布料如何清洗？要如何選購合適洗劑，才不會破壞纖維？名牌衣服送洗也可能踩雷，萬一洗壞了，賠償金額根本是九牛一毛，現在不少人喜歡穿著機能服外出，但機能服材質多元，石墨烯、蠶絲、真絲、除臭咖啡紗、涼感纖維、Gore-Tex或嬰幼兒衣物，不少品牌會提醒消費者必須選用無磷、無漂白的中性洗衣粉或搭配專用洗劑，及適當水溫並懸掛吊乾，有些人嫌麻煩，選擇穿了一季或一段時間才送洗，不僅衛生堪憂，還得冒著被洗壞的潛在風險，著實讓許多民眾苦惱不已。

台灣業者了解消費者的渴望，研發通過歐盟認證的「機能布萬用洗劑」，小小一匙就能在機能纖維上形成保護膜，去汙力強但不破壞纖維，再也不用花大錢送洗，還得冒著被洗壞的膽戰心驚風險，堪稱主婦救星！

機能布勿用一般洗劑 萬用洗劑防止損壞纖維

比起一般棉質紡品，機能服因纖維孔隙較多，若使用一般洗劑或柔軟精，化學成分阻塞纖維毛細孔，造成機能衣物喪失功能，花大錢買來的機能服瞬間變成一般衣物。

這款「機能布萬用洗劑」有兩大特點，能兼顧除汙又不破壞機能，第一、「獨家微米級NGF多重洗淨分子」可溶入纖維縫隙，徹底帶走髒汙，卻不阻塞纖維，維持機能衣物功能。先前在電視節目《大老闆聯盟》中實測它神奇效果，不論是沾滿污漬的瑜珈褲、塗滿番茄醬的寶寶圍兜，加入一小匙洗劑，就能洗得清潔溜溜，讓新手奶爸黃子佼超有感。

獨家天然纖維保護膜 延長機能衣物壽命

第二、「獨家纖維保護膜」，在洗衣的過程中在衣物纖維上形成一層保護膜，能夠保護纖維不受外力損害，讓機能更持久有效。且這款「機能布萬用洗劑」不但通過歐盟有機認證溫和抗過敏，無化學成分絕不殘留，也不含螢光劑、磷、氯、重金屬等有害物質，即使用來洗嬰幼兒、貼身衣物也能很安心，同樣是花錢買洗劑，能達到一魚二吃效果，CP值大勝。

歐盟認證「機能布萬用洗劑」哪裡買？

●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7SD

●momo購物網特惠組：https://chshop.work/o5f0J

●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓

●門市專線：02-2288-7888

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