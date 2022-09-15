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分泌失衡、毒素累積？醫師教你一招打造「修復床」

▲▼睡眠,石墨烯,舒曼波,舒曼波減壓被,次微米紡織微晶片,會修復的石墨烯。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

根據調查，全台灣每五人中就有一人有睡眠障礙，更有不少名人也面臨這個問題，不論難入睡、淺眠，或嘗試安眠藥等各種方法，還是愈睡愈累，有可能都是源自於「自律神經失調」。它不止帶來睡眠困擾，因無法安睡解壓，長期失衡讓生理節奏更加紊亂，連帶地引起腸胃不適、頭痛耳鳴、免疫力下降、焦慮恐慌等許多身心症狀，被稱為現代人的「萬病之源」。醫師強調：「找回睡眠本能，才能治標又治本。」

▲▼睡眠,石墨烯,舒曼波,舒曼波減壓被,次微米紡織微晶片,會修復的石墨烯。（圖／業者提供）

修復受損臟器提高自體免疫力與自癒力　告別吃藥日常

身心科鄭光男醫師指出：「良好的睡眠，是身體健康的根基，除了藉由藥物來幫助入睡，其實透過不侵入人體的物理性方式，也能有改善的效果。『舒曼波』與人類大腦幫助放鬆的腦波（α波）頻率相近，透過讓腦波接受低頻共振，從清醒時的β波進入放鬆的α波，可以讓人體快速進入深層睡眠。且也對內分泌與神經系統協調有穩定作用，能讓身心安定、情緒平和，舒曼波現已陸續被應用在舒眠及預防醫學上。」也就是說，創造「舒眠腦波」，就能進而幫助自癒敏感的自律神經。

▲▼睡眠,石墨烯,舒曼波,舒曼波減壓被,次微米紡織微晶片,會修復的石墨烯。（圖／業者提供）

▲▼睡眠,石墨烯,舒曼波,舒曼波減壓被,次微米紡織微晶片,會修復的石墨烯。（圖／業者提供）

石墨烯莫爾超晶格化　結合次微米晶片　主動感應受損部位讓全身沉浸「修復波」

台灣已有業者針對「睡眠障礙」研發出革命性產品，將乘載正確生物訊息的「次微米微晶片」跟能放大能量的「莫爾超晶格化石墨烯」結合，在睡眠中達到自然修復的效果。「次微米紡織微晶片」儲存著能舒緩腦波與平衡自律神經的α波，但要成功將此能量傳達到全身，要有賴「莫爾超晶格化」後的石墨烯。

此特殊技術，是將三層石墨烯，透過獨有技術，從二維材料升級成三維結構，釋放衝擊式遠紅外線，大幅提升能量效果，是一般石墨烯功效無法相比。如此的協同合作，迅速的把身體已經失序的生物訊息修正過來，原本身體無法感知的「舒曼波」也能加強調合，使頻率與身體同步，便能改善血液循環、活化細胞、代謝血液裡累積的毒素。臨床也證實，失眠患者可在不用藥的狀況下，達到短時間入睡的幫助，睡眠時的腦波也相對平穩，比起使用藥物更安全有效，甚至被稱做「會修復的石墨烯」。

▲▼睡眠,石墨烯,舒曼波,舒曼波減壓被,次微米紡織微晶片,會修復的石墨烯。（圖／業者提供）

▲▼睡眠,石墨烯,舒曼波,舒曼波減壓被,次微米紡織微晶片,會修復的石墨烯。（圖／業者提供）

▲「PP石墨烯舒曼波被」採用HSG Plus的三層石墨烯材質，其獨特莫爾超晶格結構，會吸收並共振增幅與人體幫助放鬆的α波相等的舒曼波。

▲▼睡眠,石墨烯,舒曼波,舒曼波減壓被,次微米紡織微晶片,會修復的石墨烯。（圖／業者提供）

▲「PP石墨烯舒曼波被」是第一件臨床醫療等級的舒曼波棉被，被全球8萬家醫療復健機構指定使用。圖為蓋上舒曼波被後的「自律神經檢測」實證。

節目激推　後疫情時代一夜好眠重啟細胞修復力！

除了被身心科醫師認同，骨科名醫趙浩昱醫師也曾發表石墨烯舒曼波被著實與醫療達到相輔相成的效果；另外，由黃子佼主持的「大老闆聯盟」節目上也曾被激推，多位名人試蓋後，紛紛表示舒適、具促眠效果，並感受到血液循環的暢通感。若具長期睡眠困擾，或苦於壓力和自律神經失調帶來的各種病兆，不如試試換條棉被，用無侵入性、無副作用的非吃藥方式，將臥床打造成放鬆的減壓空間。睡眠問題改善、重啟身體的修復力，才有健康的身心靈！

▲▼睡眠,石墨烯,舒曼波,舒曼波減壓被,次微米紡織微晶片,會修復的石墨烯。（圖／業者提供）

▲▼睡眠,石墨烯,舒曼波,舒曼波減壓被,次微米紡織微晶片,會修復的石墨烯。（圖／業者提供）

▲「大老闆聯盟」節目中，名人爭相試蓋，體驗自律神經放鬆的感受。

會修復的石墨烯「舒曼波減壓被」哪裡買？
●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7Sc
●EHS東森購物特惠組：https://chshop.work/Fp04t
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓
●門市專線：02-2288-7888
●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/KT0f-kFlOKM
 

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