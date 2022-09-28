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一掀引擎蓋！她驚見「558顆核桃塞爆速霸陸」傻眼　凶手曝網笑翻

女駕駛一周沒開車，松鼠看上車子當倉庫，她一掀引擎蓋秒傻眼。（圖／翻攝自臉書Wild Green Memes for Ecological Fiends）

▲女駕駛一周沒開車，松鼠看上車子當倉庫。（圖／翻攝自臉書Wild Green Memes for Ecological Fiends）

圖文／CTWANT

北半球即將邁入秋季末期，不少動物已經在準備過冬，美國有一名女網友在臉書分享，她日前度假1個星期回來，卻在打開汽車引擎蓋檢查車況時，發現竟有松鼠在引擎室中塞滿了上百顆核桃，算下來一共有558顆，簡直把她的車子當成過冬的糧倉，貼文一出也引發網友熱議。

一名住在美國的愛爾蘭女網友19日在臉書社團Wild Green Memes for EcologicalFiends分享，她日前因為度假長達1周，都沒有開車，近日要打開引擎蓋要檢查車況時才發現，有松鼠在她愛車的引擎室內囤積了558顆核桃，她只好一顆一顆把核桃排除乾淨，並聲稱自己溫柔地（gently）將松鼠噓出（shooed out）車外，也替松鼠保留了大部分核桃，只是牠的努力可能白費了，需要再去尋找一個食物儲藏室。

貼文一出也引發網友熱議，「我敢保證那裡面不只558顆核桃，一定還有，只是藏在你找不到的地方」、「松鼠一定傻眼，我忙了7天，你就這樣對待我」、「好誇張的數量」、「還好你開車前有檢查，否則引擎就要完了」、「我為妳的速霸陸汽車感到遺憾」、「這個場景很像我們的沙發」、「這就是我們對待其他生命應有的態度，除了蟑螂。」

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周刊王引擎蓋核桃

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