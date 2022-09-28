打呼聲太大！男大生慘被室友「抬到走廊」行李也丟　網掀2派論戰

▲男大生就因為睡覺打呼聲太大，直接被同房室友連著床墊一起搬到走廊上，就連行李也丟了出來。（圖／翻攝百度）

圖文／CTWANT

有些人在睡覺時可能會有打呼、磨牙的狀況出現，且這些行為都是自己無法控制的。大陸河南一名男大生就因為睡覺打呼聲太大，直接被同房室友連著床墊一起搬到走廊上，就連行李也丟了出來，不過這樣的舉動卻引起網友兩派意見。

綜合陸媒報導，事發於河南鄭州某學校，從影片中可以看到，宿舍中的4個人，一人拽著一個角，將床鋪從室內抬到了走廊上，床鋪上還有一名男同學，正睡得香甜，即使行李箱壓在上面，仍不妨礙他睡覺。4名同學將男學生搬到走廊後，便回到宿舍睡覺，只見該名男同學仍睡得很熟，一直到有人將他叫醒，他才知道自己被搬到了走廊上，趕緊再跑回房間內。室友事後表示，「我室友經常打呼嚕，吵到我們睡覺了，我們就想整蠱他一下，把他抬了出去」。

這段影片曝光後，立刻引發熱議，有的人覺得這樣的行為非常不妥，打呼也不是他們自己能控制的，「別把老實人惹急了，這太不尊重人了」、「他自己也不想打呼嚕啊，但是這控制不住，又能有什麼辦法啊」、「這不是欺負老實人呢？4個人合起夥來欺負他，以後你們還怎麼處？」；但也有人認為，這可能就只是同學之間的開玩笑，不用太在意。

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