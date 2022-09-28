朱立倫批NCC淪綠打手　要國民黨團結合其他在野黨查真相

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對近來國家通訊傳播委員會（NCC）爭議不斷，國民黨主席朱立倫28日在中常會上表示，NCC已經淪為政黨的打手、工具，完全沒有發揮任何的監督功能，立法院應該成立特別調查委員會調查，儘管由於目前立院多數席次由民進黨掌握而不易做到，但國民黨絕對有責任，結合各界找出真相。

朱立倫指出，NCC過去爭議不斷，對於不同聲音要關台，不同意見就想要移頻，這兩天更爆發「國家級醜聞」，總統、行政院長可以公然關說媒體上架，這是很嚴重的事。朱立倫強調，如果在國外，相信行政院長已經下台，立法院應該成立特別調查委員會調查，但是現在民進黨掌握立院多數，要做這件事很難，但國民黨絕對有責結合立委、學者專家、司法單位來共同調查，把真相找出來。

朱立倫表示，如同國人在錄音當中聽到的，總統、院長創造這個國家級醜聞，該怎麼做非常清楚，但是NCC完全沒有發揮監督功能，而是成為打手，成為政黨的工具，看起來已經不是「國家通訊委員會」，而是民進黨「國家選舉委員會」，是一個根本該下台廢除的機關，希望國民黨立院黨團能立即結合其他在野黨，組成特別調查委員會調查真相，還給國人一個乾淨、清新的媒體空間，否則「新東廠」就是NCC。