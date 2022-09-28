　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／裴偉再發三點聲明回應陳建平　公開股東會後逐字稿！

▲▼管中閔公務員懲戒案公開審理庭 證人裴偉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲鏡週刊社長裴偉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對前鏡電視董事長陳建平28日表示，時代力量立委陳椒華所公開的鏡電視股東會音檔為吹哨者提供，並非如同鏡週刊社長、鏡電視大股東裴偉所言，是來自時任鏡電視財務長田富彰。面對陳建平說法，裴偉稍早再度發出三點聲明回應，公開當日臨時股東會散會前的逐字稿。

鏡電視申設期間，黨政高層介入、施壓國家通訊傳播委員會（NCC）傳言不斷，陳椒華27日更公開去年底股東會音檔，內容提及裴偉向大股東表示，行政院長蘇貞昌要NCC主委陳耀祥儘快通過執照等言論，引發各界關注。對此，裴偉28日怒控鏡電視音檔遭變造，將對時任鏡電視財務長田富彰提起民刑事告訴並求償。而前鏡電視董事長陳建平則稱錄音檔由吹哨者所提供，並非來自田富彰，怒批「裴偉目的顯然只是在移轉問題焦點，毫無意義。」

裴偉28日下午再度發表聲明，全文如下：

一、鏡電視完整保存110年12月17日臨時股東會錄音檔，全程僅24分29秒，並無立委指摘之內容。陳建平先生誤將立委揭露關於我的發言，導向為股東會的正式發言，無非為掩飾田富彰前財務長於股東非正式會談時偷錄音的不當行徑。

二、陳建平先生當日於股東會裁示散會後，監察人及議事人員隨即退場，現場已無工作人員負責錄音，且除股東、陳建平和他的兩位幕僚外，再無其他人，請問陳建平先生是如何自吹哨者取得完整的音檔？你認為其他股東會私下錄音嗎？你說你和特助張寒青也不會錄音，那田先生呢？

三、對於陳建平先生所述，田富彰先生會如何採取相應的法律行動，我完全尊重，這是他的權利。

四、最後，謹附上當日臨時股東會散會前的逐字稿：23分20秒股東A指出，「我先提一下喔，假設沒有臨時動議的話，請先把這個會結束掉，然後再談其他可以談的，不然的話，不要留紀錄。」；23分33秒陳建平說，「對對對。」；23分36秒陳建平表示，「如果各位股東沒有其他臨時動議，那我們今天股東會就開到這裡，散會，謝謝。」

►厚切超美味「鮭魚菲力」特價！嚴選好物、冰箱必囤

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
颱風「洛克」將生成　冷空氣報到時間曝
快訊／「國7環評通過了」！終結10年停滯
具俊曄高調示愛：此生我會愛大S勝過自己！　深情告白影片惹淚崩
普丁輸不起！CNN曝俄核武「狂人策略」
人妻遭狂揉下體「掀衣按胸」　變態按摩師慘了
屏東角頭父喪封街！「20勞斯萊斯、20藍寶堅尼」當禮車
樂天桃猿球星出車禍　下放二軍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨揭高虹安「論文門」4大謊　批民眾黨打烏賊戰護航

徐志榮喊「拍照藍綠不要壁壘分明」　綠委：要不要支持徐定禎？

裴偉駁音檔反拖民眾黨團下水　蔡壁如嗆：敢說那不是你的聲音嗎？

桃園綠營頻造勢展實力　評張善政陷空氣漂浮感

幕後／陳時中定調「不切割周玉蔻尊重自主性」　風波流失中間選民

「新北民調不太準」不認林佳龍會輸　游錫堃：當年輸2成選出來只輸2萬

快訊／裴偉再發三點聲明回應陳建平　公開股東會後逐字稿！

美運輸部長挺台參與ICAO　外交部：中國軍事挑釁影響國際航路

NCC重罰周玉蔻《辣新聞》40萬！　全因「這段話」惹禍

朱立倫批NCC淪綠打手　要國民黨團結合其他在野黨查真相

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

法鬥突分娩在男孩腳上 見狀後嚇瘋尖叫狂找爸

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

《3國智》收攤！納豆攜依依回歸　王少偉不捨哽咽：相信會再相見

迪麗熱巴聽粉絲自稱老公：想得美！　被酸「沒別人漂亮」高EQ反擊

被女同學手上花束碰到　調皮弟回擊慘遭壓制XD

人類首次「撞擊行星改道」　護地球！NASA測試成功

民進黨揭高虹安「論文門」4大謊　批民眾黨打烏賊戰護航

徐志榮喊「拍照藍綠不要壁壘分明」　綠委：要不要支持徐定禎？

裴偉駁音檔反拖民眾黨團下水　蔡壁如嗆：敢說那不是你的聲音嗎？

桃園綠營頻造勢展實力　評張善政陷空氣漂浮感

幕後／陳時中定調「不切割周玉蔻尊重自主性」　風波流失中間選民

「新北民調不太準」不認林佳龍會輸　游錫堃：當年輸2成選出來只輸2萬

快訊／裴偉再發三點聲明回應陳建平　公開股東會後逐字稿！

美運輸部長挺台參與ICAO　外交部：中國軍事挑釁影響國際航路

NCC重罰周玉蔻《辣新聞》40萬！　全因「這段話」惹禍

朱立倫批NCC淪綠打手　要國民黨團結合其他在野黨查真相

AMD Ryzen 7000系列處理器上市　遊戲效能提升15%

劉德華來台「只邀S媽吃火鍋」整晚幫涮肉！　小S被瞞鼓裡傻眼

門市少！萊爾富「靠這招」和同業不一樣　狂吸500萬數位會員

首場法說秀！星宇張國煒有問必答　曝代管立榮「無關弟弟派瓦解」

韋禮安甜娶交往2年圈外女友　升格人夫再報喜訊：終於換我了！

台灣學生比外生害羞？　吳鳳點破「無法接受」：別拿來當藉口

楊祐寧曖昧別人女友被當「情敵」　黃景瑜抓包：他們有問題！

預算70億！台中市政路延伸今開工　盧秀燕開心笑了：等了20年

總統府與行政院捲鏡電視案　張善政批NCC「干涉媒體已成東廠」

張曼玉消失大銀幕10年「永不復出」　名導關錦鵬曝：她和電影圈失聯

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

政治熱門新聞

周玉蔻爆哭126秒！訪陳時中被剪輯成「愛心男女影片」

周玉蔻「崩潰爆哭126秒現場」　來賓表情超經典

民視「辣新聞」未事實查證！NCC開罰40萬

最辣國文老師：陳時中是黑化前的柯文哲

快訊／怒控鏡電視音檔遭變造　裴偉聲明：將提民刑事告訴並求償

周玉蔻臉書為何停火？　原因曝光「被太多人檢舉」

周玉蔻告柯P、蔣萬安　揭綠委害變沙包

周玉蔻喊告神隱！民眾黨參選人護主撲空　意外成焦點

周玉蔻爆哭126秒　鞠躬道歉「有祕聞」

快訊／周玉蔻嚎哭126秒　陳時中喊話對手：注意自己的口德

王世堅看不下去了！　轟周玉蔻要有格調：一句道歉就想了事？

陳時中選情告急！呱吉爆「1族群」投不下去

快訊／鏡電視錄音長達2小時！ 陳建平打臉裴偉「轉移焦點沒意義」

本週疫情如能掌控　蘇貞昌：明將宣布10月13日開放國門

更多熱門

相關新聞

裴偉駁音檔反拖民眾黨團下水　蔡壁如嗆：敢說那不是你的聲音嗎？

裴偉駁音檔反拖民眾黨團下水　蔡壁如嗆：敢說那不是你的聲音嗎？

時代力量立委陳椒華昨在立法院質詢行政院長蘇貞昌時，公開去年12月17日日時任鏡電視董座裴偉在股東會議上的部分談話音檔，質疑總統蔡英文與蘇貞昌伸黑手進NCC喬鏡電視，但裴偉發4點聲明反駁，並控民眾黨立法院黨團才真正介入電視台。對此，民眾黨立委蔡璧如說，她只問「裴先生，你敢說那不是你的聲音嗎？」

朱立倫批NCC淪綠打手　要國民黨團結合其他在野黨查真相

朱立倫批NCC淪綠打手　要國民黨團結合其他在野黨查真相

快訊／鏡電視錄音長達2小時！ 陳建平打臉裴偉「轉移焦點沒意義」

快訊／鏡電視錄音長達2小時！ 陳建平打臉裴偉「轉移焦點沒意義」

快訊／怒控鏡電視音檔遭變造　裴偉聲明：將提民刑事告訴並求償

快訊／怒控鏡電視音檔遭變造　裴偉聲明：將提民刑事告訴並求償

時代力量赴NCC遞函檢舉周玉蔻　要陳耀祥「硬起來」別包庇

時代力量赴NCC遞函檢舉周玉蔻　要陳耀祥「硬起來」別包庇

關鍵字：

裴偉陳建平鏡電視

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞「6大品項買1送1」今天限時刮

王鴻薇戰周玉蔻「在地上滾阿」　16年前畫面被挖出

長春餐廳恐怖火災　致17人死亡

解封急診塞爆　醫：我錯了！現在就開始還債了

明年要過苦日子！　學者示警：和2008年金融海嘯的情況一樣

他染疫視訊看診！下秒傳訊息：我不需要了

小人滾、貴人到！　4生肖深秋大翻身

吵架賭氣離開娘家　女半路被6男性侵

女大生打點滴癱瘓　澎湖三總要賠1551萬

女兒老師「1句話」難倒爸　神人給解答

快訊／南宮珉穩交7年女友！宣布結婚

朴敏英被愛沖昏頭！熱戀可疑富豪　《D社》追2月「挖出可怕幕後」

股票全賣虧600萬！他怒衝銀行「通通換美金」

哈哈3歲愛女罹患罕見病！　星心疼揭病程

什麼台語只有老一輩講？　網推2字

更多

最夯影音

更多
網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷
孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

法鬥突分娩在男孩腳上 見狀後嚇瘋尖叫狂找爸

法鬥突分娩在男孩腳上 見狀後嚇瘋尖叫狂找爸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面