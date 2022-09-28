快訊／裴偉再發三點聲明回應陳建平　公開股東會後逐字稿！

▲鏡週刊社長裴偉。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

針對前鏡電視董事長陳建平28日表示，時代力量立委陳椒華所公開的鏡電視股東會音檔為吹哨者提供，並非如同鏡週刊社長、鏡電視大股東裴偉所言，是來自時任鏡電視財務長田富彰。面對陳建平說法，裴偉稍早再度發出三點聲明回應，公開當日臨時股東會散會前的逐字稿。

鏡電視申設期間，黨政高層介入、施壓國家通訊傳播委員會（NCC）傳言不斷，陳椒華27日更公開去年底股東會音檔，內容提及裴偉向大股東表示，行政院長蘇貞昌要NCC主委陳耀祥儘快通過執照等言論，引發各界關注。對此，裴偉28日怒控鏡電視音檔遭變造，將對時任鏡電視財務長田富彰提起民刑事告訴並求償。而前鏡電視董事長陳建平則稱錄音檔由吹哨者所提供，並非來自田富彰，怒批「裴偉目的顯然只是在移轉問題焦點，毫無意義。」

裴偉28日下午再度發表聲明，全文如下：

一、鏡電視完整保存110年12月17日臨時股東會錄音檔，全程僅24分29秒，並無立委指摘之內容。陳建平先生誤將立委揭露關於我的發言，導向為股東會的正式發言，無非為掩飾田富彰前財務長於股東非正式會談時偷錄音的不當行徑。

二、陳建平先生當日於股東會裁示散會後，監察人及議事人員隨即退場，現場已無工作人員負責錄音，且除股東、陳建平和他的兩位幕僚外，再無其他人，請問陳建平先生是如何自吹哨者取得完整的音檔？你認為其他股東會私下錄音嗎？你說你和特助張寒青也不會錄音，那田先生呢？

三、對於陳建平先生所述，田富彰先生會如何採取相應的法律行動，我完全尊重，這是他的權利。

四、最後，謹附上當日臨時股東會散會前的逐字稿：23分20秒股東A指出，「我先提一下喔，假設沒有臨時動議的話，請先把這個會結束掉，然後再談其他可以談的，不然的話，不要留紀錄。」；23分33秒陳建平說，「對對對。」；23分36秒陳建平表示，「如果各位股東沒有其他臨時動議，那我們今天股東會就開到這裡，散會，謝謝。」