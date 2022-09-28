童問爸「滾床單」是什麼！NCC收周玉蔻節目檢舉爆增為96件

▲《辣新聞》被民視取消聯播；周玉蔻27日在節目上爆哭長達126秒。（圖／翻攝自YouTube／民視讚夯 Formosa TV Thumbs Up）



記者陳世昌／台北報導



資深媒體人周玉蔻爆料「前中國小姐張淑娟曾與總統府前秘書長蔣孝嚴有緋聞」引發爭議，NCC（國家通訊傳播委員會）統計截至28日上午10點已達96件，其中95件為民視「辣新聞152」、1件寶島聯播網「新聞放鞭炮」。NCC委員會以備忘錄方式，請民視新聞自律委員會應盡速開會，回應大眾意見。民視新聞台執照明年8月2日到期，NCC表示違規裁處紀錄都會在評鑑換照一併審酌。

NCC指出，眾多檢舉內容主要中主要針對內容不實、未做事實查證，也表示節目中不斷提到「滾床單」，兒少聽到就問爸爸「滾床單」是什麼？

▲周玉蔻在節目上爆哭126秒。（圖／翻攝自YouTube／民視讚夯 Formosa TV Thumbs Up）

對於民視取消CH53民視新聞台聯播該節目，NCC發言人翁柏宗表示，民視所做決定是自行初步回應視聽眾的意見，屬民視自己的行為，無關NCC。NCC主要依據廣電法、衛廣法去檢視，新聞應該建立自律規範機制，受理視聽眾有關播送內容正確、平衡、品味的申訴，主動向主管機關提出具體報告，也要把資訊公開在網站。

NCC強調，民視應啟動自律機制，檢視內容是否符合自律準則，新聞自律委員會盡速召開會議回應社會大眾，媒體是公器。

