「葡實梅好我的熊麻吉」　雲林鎮南國小暖慶教師節

▲鎮南國小精心準備「葡實梅好我的好麻吉」感謝所有教師的相挺支持校務，讓孩子們都能快樂學習。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六鎮南國小慶祝教師節展現新創意，從9月20日開始的活動「教師節卡片比賽」、「敬師點唱機」、「敬師大樂透」到「葡實梅好我的好麻吉」準備精釀的葡萄酒梅酒禮盒送給每一位教師，還有「教師好運到」威力彩、刮刮樂大放送，驚喜滿滿；透過活動讓孩子們表達對老師的感謝，更讓師長們度過溫馨教師節。

鎮南國小承辦活動的輔導室主任張巧芳主任表示，這次教師節活動「葡實梅好我的好麻吉」以樸實初心琢璞石、時間淬煉釀美好、夥伴共營鎮南潮等文字，來感謝鎮南同伴支援，獻上葡實梅好給我的熊麻吉，感謝大家的相挺支持校務，讓孩子們都能快樂學習。

▲鎮南國小每個孩子都利用前一週跑遍校園教室、辦公室，跟喜歡的老師說聲教師節快樂，取得教師的簽名，完成彩卷的抽彩的資格。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張巧芳強調，在「教師節大樂透」活動中，我們發給每一位孩子一張「教師節彩卷」，分別有特別號.6組號碼，分別請孩子找到7位老師完成樂透彩卷的簽名，再於慶祝活動中抽出7位師長，只要簽名處有簽中1-3位老師加特別號，即可獲得獎勵，每個孩子都利用前一週跑遍校園教室、辦公室，跟喜歡的老師說聲教師節快樂，取得教師的簽名，完成彩券摸彩資格。

家長會長郭建位表示，家長會為表達對在鎮南服務優良的師長們，增加一項優良獎章表揚，凡在鎮南國小服務累積5年、10年、15年、20年、25年、30年者，特頒「南鐸良師」獎座及獎金，感謝與鼓勵師長們平時的辛勞與付出，同時依服務年資1年100元的獎金。

郭建位說，今年有張曉寧老師25年、張東慈老師20年、姚雯文老師、劉文尚老師、呂文嘉老師及陳政偉主任15年、黃玉玲營養師10年、吳桂榛老師.陳貞伶老師.張亭怡老師.凃元華老師.李泓皜老師.許毓渟老師及張秀玲老師等14位接受表揚。

▲鎮南國小凡服務累積5.10.15.20.25.30年者，可獲頒「南鐸良師」獎座及獎金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►雲林縣肉品市場歷40餘年發展 廠區重建邁向國際標準市場

►雲林副縣長謝淑亞住家後方驚見虎頭蜂窩 民俗專家：選情好兆頭！

►雲林民宅遭竊勞力士+3千元 屋主調監視器：弟弟的好友幹的

►全民相挺反賄選 雲林地檢署力推LINE檢舉！保密不曝光

