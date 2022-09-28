恐怖繼母強制「人獸連結」！13歲嫩弟拒做家事　被罰和狗性交

▲國外一名13歲少年受虐，被繼母強迫與她的寵物犬性交。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／綜合外電報導

哥倫比亞一名13歲少年遭41歲繼母多次虐待，還來不及逃出魔爪，本月就發生令人髮指的恐怖案件。某次少年拒絕做家事之後，引來繼母勃然大怒，竟被強迫和寵物狗進行「人獸交」的性行為。

根據《每日星報》等外媒報導，桑坦德省首府布卡拉曼加（Bucaramanga）一名13歲少年被繼母責罵沒有做家事，還受到恐怖懲罰，強迫他和繼母飼養的寵物犬進行性行為。事後，少年的生母前來探訪時，發現兒子神情、行為怪異，才立刻向警方報案。

▲哥倫比亞狠心繼母強迫13歲繼子「人獸交」。（圖／翻攝自推特）

布卡拉曼加警察局長賈拉米洛（Jose Jaramillo）表示，家長找上警方之後，當局兒童與青少年調查單位人員設法獲取所有實質性的證據，警方才對41歲女性嫌犯發出逮捕令，最終少年的繼母23日在東北部內格羅河市（Rionegro）落網。

布卡拉曼加警局聲明，此案情節重大「不可接受」，警方以嚴重暴力、性侵犯重罪與其餘罪行將41歲女嫌逮捕歸案。報導補充，少年經歷過去的多次虐待後，目前精神與情緒狀態脆弱，一度試圖輕生。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

Un #aberrante caso de #maltrato sexual fue descubierto por la #Policía Metropolitana de #Bucaramanga, la cual capturó a una mujer por someter a vejámenes a su ex hijastro de 13 años en #Rionegro, #Santander. Lo obligaría a estar con un perro.

La noticia: https://t.co/ceOMEpkvm9 pic.twitter.com/x0N6x5PY3a — KÉ SE DICE (@kesedice) September 23, 2022

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》