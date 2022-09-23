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控淪性奴21年…她日記詳載「154次痛苦性愛」　蒐證提告卻3連敗

▲在某航空公司擔任座艙長的溫姓女子，2017年間與上前航空公司機師，2人發展成男女朋友關係，發生多次性行為，元配獲悉後怒告求償。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲小莓在日記寫下遭性侵154次時間地點紀錄，想提告卻3度碰壁。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／台中報導

女子小莓（化名）報案表示，21年來遭楊姓男子不斷淫辱，在違反她意願、沒有感情基礎的情形下，逼迫她在各種地點口交、進行性行為，她將每次受辱的時間地點都詳細紀錄在日記中，次數多達154次，她拿出影片與日記想對楊男提告。檢察官調查後將楊不起訴處分，她聲請再議仍被駁回，她繼續向台中地院申請交付審判，法官審後認為，小莓提出的事證不足證明違反其意願，判決駁回。

法院判決指出，小莓控訴自2000年間認識楊男後，雙方並未正式交往，但對方就在摩鐵、學校宿舍、渡假飯店或野外強迫她發生性關係，甚至在高速公路行駛間也要她口交，就算到日本遊玩期間也不放過，擺出上位者的姿態對她呼來喚去，以滿足個人私慾，絲毫不尊重她的個人意願，她說曾怒問楊男「你有經過我同意嗎？」楊只回「X妳還需要妳同意？」就直接霸道硬上。

檢察官認為小莓遭強制性交後，卻未逃脫或求救，仍多次與楊男到飯店投宿、日本旅遊，還密集到他住處碰面，認為她與楊男是男女朋友，2度將楊不起訴處分。

小莓聲請交付審判強調，楊每次犯案後都會湮滅證據，這種情況下她只能違背本意再次聽從楊的指令，況且若是合意性交，又怎麼會將154次性接觸的時間、地點、行為模式逐一記載？

但法官檢視小莓提出的日記與性愛影片後，認為無法從中看出有明確遭受強暴、脅迫的情形，也無法證明2人關係到底是曖昧對象還是情侶或床伴，小莓提出的證據不足以證明是遭違反意願的情況下發生性關係，駁回她的交付審判聲請。

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