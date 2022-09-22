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啪啪3次越南學生喊「不知少女15歲」　法官2度判無罪：國情不同

▲桃園市廖姓男子去年8月透過交友軟體認識未滿14歲少女，認識一週後相約在其住處聊天，廖男卻對少女下手，短短7小時連續3次硬上得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲15歲小花因「建教合作」到公司上班，與越籍僑生阿飛發生關係，阿飛被依妨害性自主起訴，法院認為越南與我國「國情不同」而判阿飛無罪。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／台中報導

一名18歲越南籍僑生阿飛（化名）來台就讀商工，並在彰化一間公司工作，認識了一名年僅15歲、因「建教合作」來公司上班2周的少女小花（化名），期間2人在公司宿舍，3度合意發生性行為，後來被小花繼母發現報警揭發。一審法官認為阿飛在事發後才知道小花真實年齡，不曉得她未成年，判決無罪；檢察官上訴後，台中高分院同樣認定，在越南16歲以上就能工作，「國情不同」導致阿飛判斷有誤，仍然維持無罪。

根據判決，越籍僑生阿飛來台就讀商工，並在2020年12月間到某公司上班，住在宿舍，期間小花也因學校安排來到公司工作2周，2人認識並越走越近，就在宿舍3度發生性行為，但被小花繼母發現後，認為阿飛對未成年的小花亂來，怒告妨害性自主。

檢察官起訴書中指出，阿飛明知小花因為「建教合作」，即是受所就讀的高職安排，到他的公司工作，主觀上可知小花年齡落在15至17歲，卻仍與她發生性行為。

但彰化地院檢視2人性行為後IG對話，小花說自己15歲，阿飛回「我真的不知道」，且小花也曾說他們並無特別聊到年紀問題，她外表也並無特別稚嫩情形，難認阿飛主觀上可預見小花是否未滿16歲，因此判他無罪。

檢察官不服結果上訴到高分院，法官查出阿飛是越南籍，而在越南當地，16歲以上才可在公司上班，如果未滿16歲只能從事賣餐飲等臨時工，足見與我國有政策民情上的差異，是否能依同在一個公司工作而判斷他人年紀，實勘存疑，因此認為原判決適當，駁回上訴，全案仍可上訴。

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