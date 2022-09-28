南韓總理會晤美副總統賀錦麗　談《通膨削減法》南韓電動車問題

▲南韓國務總理韓悳洙與美國副總統賀錦麗在日本東京展開會談。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓國務總理韓悳洙前往日本東京出席安倍晉三國葬時，與美國副總統賀錦麗展開會談，雙方針對美國通過的《通膨削減法》（IRA）進行討論。南韓認為，美國一旦通過此法，恐將南韓產製電動車從租稅優惠範圍排除；美國則表示，已充分理解南韓疑慮之處。美國高層透露，目前正就此議題與南韓進行擴大對話。

根據《韓聯社》，自從美國通過通膨削減法後，南韓國內便多次傳出質疑聲浪，甚至期盼藉南韓總統尹錫悅出訪英國、美國時能向美國總統拜登透過會談傳達韓方疑慮，而在韓悳洙此次出訪東京之際，更在與賀錦麗會晤時談論此議題。

美國一名偕同賀錦麗出訪的政府高層人士透露，「美韓雙方討論此議題並不讓人感到驚訝。南韓曾就此法案公開提出疑慮，副總統賀錦麗則向南韓傳達我方（美國）對於通膨削減法的觀點。該項法案雖然會讓美國勞工、美國工作機會、美國進出口業者受惠，不過同時也造福包括南韓、日本在內等許多國家。」

該名美國高層表示，美方積極聽取韓方所提出的擔憂；賀錦麗更向南韓承諾，未來美國在實施法案的過程中，將會致力於與南韓政府解決問題。

不過對於美方的做法，南韓其實還是存在著些許不滿與擔憂，認為問題恐怕難以在短時間內被積極處理。南韓政府關係人士表示，「對於韓國所提出的擔憂，雖然美方確實展現誠意展開對話，但目前仍毫無進展。」

另外，賀錦麗將於明（29）日造訪南北韓軍事緩衝區（DMZ），突顯美國對於協防南韓的堅定承諾。

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