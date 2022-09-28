快筆記！超商限時1天「特濃美式只要34元」　加碼第2杯7折爽喝

▲萊爾富推出限時1天「大杯特濃美式5杯169元」，等於每杯只要34元。（圖／萊爾富提供）



記者周姈姈／綜合報導

迎接10月1日「國際咖啡日」到來，就有超商祭出限時1天咖啡優惠，大杯特濃美式5杯下殺169元，等於原價55元的特濃美式現在每杯只要34元，且不限購買數量、冰熱可互換；另外，門市還有咖啡全品項「第2件7折」優惠，愛喝咖啡的你可要把握機會囤一波。

萊爾富推出限時1天「國際咖啡日優惠」，就在10月1日當天登場，會員只要在Hi-Life VIP APP內的整買零取購買Hi Café大杯特濃美式5杯即可享優惠價169元，等於直接下殺6.1折，平均每杯只要34元，且不限購買數量，可冰/熱任選，還可轉贈及跨店取，兌換期限至112年1月1日。

另外，即日起至10/18止，萊爾富門市咖啡全品項也可享「第2件7折」優惠，價格不同以2杯85折計，不含茶飲、冰沙、沖調飲品。

▲7-11門市、線上皆有咖啡優惠。（圖／7-11提供）

7-11也推出「國際咖啡日優惠」響應，即日起至10月2日止，只要至門市購買CITY CAFE特大杯美式、大杯冰燕麥拿鐵、脆酷摩卡咖啡可享「同品項、同價位第2杯10元」。OPEN POINT行動隨時取也於期間加碼推出「國際咖啡日探索CITY CAFE」優惠，每日限量濃萃美式買7送7、濃萃拿鐵買5送2。