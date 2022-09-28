　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

快筆記！超商限時1天「特濃美式只要34元」　加碼第2杯7折爽喝

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富推出限時1天「大杯特濃美式5杯169元」，等於每杯只要34元。（圖／萊爾富提供）

記者周姈姈／綜合報導

迎接10月1日「國際咖啡日」到來，就有超商祭出限時1天咖啡優惠，大杯特濃美式5杯下殺169元，等於原價55元的特濃美式現在每杯只要34元，且不限購買數量、冰熱可互換；另外，門市還有咖啡全品項「第2件7折」優惠，愛喝咖啡的你可要把握機會囤一波。

萊爾富推出限時1天「國際咖啡日優惠」，就在10月1日當天登場，會員只要在Hi-Life VIP APP內的整買零取購買Hi Café大杯特濃美式5杯即可享優惠價169元，等於直接下殺6.1折，平均每杯只要34元，且不限購買數量，可冰/熱任選，還可轉贈及跨店取，兌換期限至112年1月1日。

另外，即日起至10/18止，萊爾富門市咖啡全品項也可享「第2件7折」優惠，價格不同以2杯85折計，不含茶飲、冰沙、沖調飲品。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11門市、線上皆有咖啡優惠。（圖／7-11提供）

7-11也推出「國際咖啡日優惠」響應，即日起至10月2日止，只要至門市購買CITY CAFE特大杯美式、大杯冰燕麥拿鐵、脆酷摩卡咖啡可享「同品項、同價位第2杯10元」。OPEN POINT行動隨時取也於期間加碼推出「國際咖啡日探索CITY CAFE」優惠，每日限量濃萃美式買7送7、濃萃拿鐵買5送2。

►厚切超美味「鮭魚菲力」特價！嚴選好物、冰箱必囤

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
快訊／戴維斯確定就是本土　PLG董事會協商正式出爐
大S私下撒嬌具俊曄對話曝光　小S脫口爆：姐夫都公主抱她去上廁
長春市餐廳恐怖大火！　17人死亡
重機妹股票慘賠！　「比基尼衝北宜」ω曲線狂震
超囂張！法院外15名黑衣人鬧事　警制止被噴辣椒水
三媽臭臭鍋大漲20元！店長斷言「生意少2成」　妹子怒：不吃了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

快筆記！超商限時1天「特濃美式只要34元」　加碼第2杯7折爽喝

放了整顆鮮芋仙嫩仙草！超消暑「嫩仙草奶凍飲」超商就能喝到

【廣編】低地之王玫瑰河畔　31年單一麥芽威士忌絕世風味完美再現

快掏身分證！10月壽星衝速食店「可樂、薯球免費吃」　只有1個月

預防性的保護、確診後的修復！你不可不知的肺部保養　讓醫師來教你

只有今天！麥當勞「6大品項買1送1」限時刮　大薯、麥克雞塊都有

章魚燒、夏威夷任選！必勝客平日限定吃「8款小比薩下殺53折起」

麥當勞限時美味雙堡帶你飛出國！美式、日式風情超有感

統一麵小時光麵館新品擄獲香麻愛好者！一把青菜＋一匙花椒　品嚐麵館般的幸福滋味

剩5天！foodpanda限時超殺小確幸來了　「12組優惠碼」一次看

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

《3國智》收攤！納豆攜依依回歸　王少偉不捨哽咽：相信會再相見

迪麗熱巴聽粉絲自稱老公：想得美！　被酸「沒別人漂亮」高EQ反擊

被女同學手上花束碰到　調皮弟回擊慘遭壓制XD

法鬥突分娩在男孩腳上 見狀後嚇瘋尖叫狂找爸

人類首次「撞擊行星改道」　護地球！NASA測試成功

快筆記！超商限時1天「特濃美式只要34元」　加碼第2杯7折爽喝

放了整顆鮮芋仙嫩仙草！超消暑「嫩仙草奶凍飲」超商就能喝到

【廣編】低地之王玫瑰河畔　31年單一麥芽威士忌絕世風味完美再現

快掏身分證！10月壽星衝速食店「可樂、薯球免費吃」　只有1個月

預防性的保護、確診後的修復！你不可不知的肺部保養　讓醫師來教你

只有今天！麥當勞「6大品項買1送1」限時刮　大薯、麥克雞塊都有

章魚燒、夏威夷任選！必勝客平日限定吃「8款小比薩下殺53折起」

麥當勞限時美味雙堡帶你飛出國！美式、日式風情超有感

統一麵小時光麵館新品擄獲香麻愛好者！一把青菜＋一匙花椒　品嚐麵館般的幸福滋味

剩5天！foodpanda限時超殺小確幸來了　「12組優惠碼」一次看

擦撞走斑馬線11歲男童！騎士再撞電線桿　「胸腔內出血」送醫不治

00878「第四季配息日程」曝光！投資人敲碗：期待配0.32元以上

快訊／戴維斯確定就是本土　PLG董事會協商正式出爐

顧寶寶沒理牠！貓奴轉頭見「爆氣醋桶」鬧彆扭　頭縮沙發生悶氣

《她們的名字》10金句：不能賺錢養活自己，是我做過最大的惡夢

【廣編】「名軒海樂地」打造淡海幸福建築　第二季38萬購屋金得主揭曉

NCC重罰周玉蔻《辣新聞》40萬！　全因「這段話」惹禍

陳彥婷照顧兒子反被傳染！　醫生一聽「1狀況提醒」：爸媽多注意

獨／攀雪東線疑高山症病發　搜救人員連夜搜救...揹負下山送醫

北韓第7次核試時間點曝！傳金正恩「復胖」140kg　揭女秘書真實身分

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

消費熱門新聞

麥當勞「6大品項買1送1」今天限時刮

foodpanda12組限時超殺優惠碼快收

限時5天！超商咖啡「第2杯10元」

全家發票中獎名單一次看！

10月壽星衝速食店「可樂、薯球免費吃」

美式賣場「搬長」必看隱藏版買法

4大超商「教師節咖啡優惠」一次看

確診後修復！不可不知的肺部保養

「瑞絲朗」助魅力UP　自帶濾鏡修圖bye

9大速食店「9月最新優惠」懶人包

超商最新「隱藏版美食」一次看

麥當勞最新「異國漢堡」來了！

設計總監蔡麗玉領軍！克萊亞高雄旗艦店落腳巨蛋商圈

必勝客平日限定吃小比薩下殺53折起

更多熱門

相關新聞

鮭魚3貫40元！壽司郎19天限定優惠

鮭魚3貫40元！壽司郎19天限定優惠

鮭魚控看過來！台灣壽司郎9月28日起至10月16日推出鮭魚期間限定商品，鮭魚壽司3貫只要40元，而選用蘋果入菜的蘋果飛魚卵鮭魚腹及煙燻鮭魚蒜香蘋果也同樣是40元。另外，台灣壽司郎祭出巨型壽司「鮭」山島，期間限定優惠價120元。

10月壽星衝速食店「可樂、薯球免費吃」

10月壽星衝速食店「可樂、薯球免費吃」

金箔咖啡蛋糕只賣到10/15

金箔咖啡蛋糕只賣到10/15

麥當勞「6大品項買1送1」今天限時刮

麥當勞「6大品項買1送1」今天限時刮

金子半之助高雄巨蛋店9/29開幕

金子半之助高雄巨蛋店9/29開幕

關鍵字：

美食雲超商優惠咖啡優惠國際咖啡日

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞「6大品項買1送1」今天限時刮

王鴻薇戰周玉蔻「在地上滾阿」　16年前畫面被挖出

解封急診塞爆　醫：我錯了！現在就開始還債了

明年要過苦日子！　學者示警：和2008年金融海嘯的情況一樣

他染疫視訊看診！下秒傳訊息：我不需要了

小人滾、貴人到！　4生肖深秋大翻身

吵架賭氣離開娘家　女半路被6男性侵

女大生打點滴癱瘓　澎湖三總要賠1551萬

快訊／南宮珉穩交7年女友！宣布結婚

朴敏英被愛沖昏頭！熱戀可疑富豪　《D社》追2月「挖出可怕幕後」

女兒老師「1句話」難倒爸　神人給解答

股票全賣虧600萬！他怒衝銀行「通通換美金」

哈哈3歲愛女罹患罕見病！　星心疼揭病程

北漂夫妻罹肝癌　醫師：燉排骨加它像在服毒

即／高雄12行政區「10/2大停水」46萬戶受影響

更多

最夯影音

更多
網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷
孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面