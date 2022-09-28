邀黑熊學院創辦人專案報告　蔡英文關切「教官退出校園」

▲身兼民進黨主席的總統蔡英文今天關注教官退出校園議題。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋與台灣戰略學者何澄輝共同發起「黑熊學院」，日前獲聯電董事長曹興誠資助6億元。民進黨中常會28日邀請沈伯洋針對「全民防衛」進行專題報告，據轉述，蔡英文會中特別談及，很多人跟她說教官不能退出校園，因為教官還可以教基本的軍事教育，而沈則回應說，黑熊學院有招募教官及志願役退伍者擔任種子教官。

據轉述，蔡英文今天在會中沒有談起選舉話題，但在專案報告期間發表很多意見，例如義警、義消、民防等任務歸屬於警政署下，應該由內政部主政來成立專責單位做培訓，不應該把這些工作放在國防部底下，請行政院和內政部好好溝通，成立培養國防意識的課程。

此外，蔡英文也在會中談及，有許多支持者跟她說，覺得教官千萬不能退出校園，因為教官留在校園還可以教基本的軍事教育；而民進黨立法院黨團總召柯建銘則還原當年修法過程解釋，因為黨政軍退出媒體、教官退出校園、黨國金權結構是台灣民主很重要的發展課題，而教官過去在校園中進行監控工作，所以才主張教官退出校園，這是經過好多個會期才達成的修法共識。

民進黨立委蘇巧慧說，很多人覺得學校裡面還是要有類似「教官」的專責角色，老師處理校務、教課及備課，而若發生打架等衝突，就需要有威嚴的角色處理這些業務。沈伯洋說明，黑熊學院有招募教官及志願役退伍者擔任種子教官。

最後，蔡英文也裁示，現代戰爭型態與過去相當不同，守護國家安全，除了國際的支持，更需要全民團結，共同建立全民防衛觀念，今年開始的新制教召，藉由落實在地動員與作戰、擴大跨部會合作機制與動員能量，提升台灣自我防衛的力量。

沈伯洋曝光中國網軍手法 蔡英文：台灣是錯假訊息攻擊的首要目標

與會人士透露，沈伯洋在常會中介紹了受到聯電前董事長曹興誠贊助6億的黑熊學院工作內容，課程報名非常踴躍，在性別分佈上男女各半，也有很多家長、上班族報名，其中許多人對政治其實並不關心。

此外，路透社報導，臉書下架中國針對美國期中選舉發動宣傳戰的內容，沈伯洋表示，Meta（臉書母公司）這次大量移除假帳號，我們可以從這邊看出中國帳號的手法，就是在特定議題中同時扮演雙方陣營，留下仇恨言論來製造對立。這在台灣也是一樣，而且中國還有很多「在地協力者」配合，透過把「認知作戰」這個名詞污名化來做攻擊，這是現階段台灣面臨較大的問題。

對此，蔡英文會中裁示，台灣是中國錯假訊息攻擊的首要目標，如果收到不尋常的資訊，切記要查證不轉傳，才能阻止無孔不入的資訊戰，防止民主體制被破壞；全民防衛的工作必須要中央和地方一起努力。透過各級政府與警消、醫護、民防團體共同演練，將民防意識融入日常生活中，確保戰爭或災害發生時，能夠在最短時間快速應變，減少生命財產損失。

蔡英文說，全民國防必須要透過全體國民的參與，打造最堅實、韌性的防衛戰力，展現台灣自我防衛的決心與能力，讓每一個人都能為家園盡一份心力；同時，台灣也要繼續和全球民主夥伴，一起捍衛民主自由的價值，保護民主體制，堅定捍衛主權與國家安全。

另據轉述，由於9月28日適逢教師節，蔡英文會中半開玩笑地說，為什麼會在黨慶選在教師節？黨秘書長林錫耀則說，跟老師沒有關係，是因為以前教師節是放假的，所以趁放假的時候來組黨、舉辦黨慶。