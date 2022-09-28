「相信警大還是侯友宜？」　林佳龍告發侯陣營偽造公文：讓法院仲裁

▲林佳龍、游錫堃出席「正常國家決議文」15周年感恩茶會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍日前質疑新北市長侯友宜警大博士論文，侯陣營提出一份警大公文說明，但校方卻多次澄清並未發公文，議員何博文更告發侯陣營偽造文書，對此，林佳龍28日表示，校方都已經發聲明否認，還要硬拗，這個問題很嚴重，偽造公文是犯法、有刑責的，雙方一定有一邊錯，到底要相信警察大學校方聲明，還是相信侯陣營的說詞？

對於聲明風波，侯選辦稍早召開記者會，強調警大公關室確實有發聲明給媒體。侯選辦執行長張其強強調，不管電子媒體或平面媒體，所索取的都是「聲明」，換言之，從頭到尾，警大提供給媒體跟平面媒體都是聲明兩字；隔日，即9月24日下午，警大公關室也致電侯選辦同仁，證實確提供媒體相關內容。

對此，林佳龍表示，何博文有去提告侯陣營偽造公文書，警大的校長已經表示沒有發聲明，更兩度透過公關部門否認，侯陣營卻一口咬定有發聲明，顯然他們不承認有錯誤，雙方的說法有矛盾，顯然有一邊是錯的，既然有一方不願意承認、道歉，那就讓法院來仲裁。

林佳龍指出，侯陣營一錯再錯，如果第三次還是繼續不認錯，那就是硬凹，警察大學這麼多學生、校友，校方都已經發聲明否認，還要硬拗，這個問題很嚴重，偽造公文是犯法、有刑責的，希望這件事處理越快越好，這是很單純的一件事。

對於侯陣營澄清，林佳龍表示，不知道他們在現場怎麼表演，但自己相信警察大學的聲明，不能隨便在路上找一個人，就說他能代表警察大學發聲明，這心態就跟恩恩案一樣，決不認錯、沒有擔當，雙方一定有一邊錯，到底要相信警察大學校方聲明，還是相信侯陣營的說詞？

針對侯選辦秀事證，指公關室確實有發聲明給媒體，警大校長陳檡文回應，公關室的誰，「我來查嘛」，但目前沒有對外聲明過。

林佳龍競辦發言人李晏榕在新北地檢署告發張其強、吳亮賢時指出，懷疑侯選辦的警大聲明由被告偽造，同時發給媒體；另外，警大內部規則指出，有關市長選舉跟警大有關的新聞，必須報請到校長層級，所以校長不可能不知情。李晏榕強調，沒有所謂的「非正式聲明」，請說清楚所謂的內部人員到底是誰。