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社會 社會焦點 保障人權

軍營旁1甲大麻田曝光！　當地農民都種茶...黑幫大哥扮青農賺黑錢

記者沈繼昌／桃園報導

桃園檢警日前根據線報指稱，位於龍潭區601空騎旅基地旁農場，疑似栽種大麻活株且栽種面積與數量驚人，警方罕見動員空拍機蒐證，確認盆栽是大麻後於本月20日收網，查獲綽號「荔枝」的松聯幫大老吳來居與柯姓小弟，涉嫌雇用6名逃逸外勞自去年栽種，最近正值採收期時被檢警查獲，檢警在農場起獲約4200株大麻，創下歷年單一大麻案件之最，栽種面積則廣大進一甲地（約一個足球場大），而這個藏身龍潭許多茶園中間的大麻園，也正式曝光。

▲桃園地檢署指揮刑事局與龍潭警方在龍潭區601空騎旅基地旁破獲大麻農場，現場大門深鎖，（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園地檢署指揮刑事局與龍潭警方在龍潭區601空騎旅基地旁破獲大麻農場，現場大門深鎖，（圖／記者沈繼昌攝）

《ETtoday新聞雲》記者開車在601旅附近開車來回繞了好幾圈，才終於找到這個大麻農場，農場大門深鎖，無人應門，透過鐵門往裡看，鐵皮屋旁堆滿上百個空的花盆，疑似是檢調人員查扣大麻株後所遺留，農場周邊也確實種滿疑似要用來掩人耳目的香蕉樹。

▲桃園地檢署指揮刑事局與龍潭警方在龍潭區601空騎旅基地旁破獲大麻農場，現場留有大批空盆栽與滿地垃圾。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園地檢署指揮刑事局與龍潭警方在龍潭區601空騎旅基地旁破獲大麻農場，現場留有大批空盆栽與滿地垃圾。（圖／記者沈繼昌攝）

案發後，地方人士對此都嘖嘖稱奇，尤其農場附近就是AH-64E阿帕契直升機601旅基地，直升機升降頻繁，很少人會注意到農場，且該農場距離龍潭交流道車程僅5分鐘。

桃園市議員徐玉樹指出，最近聽說檢警在龍潭查獲大批大麻案引發地方矚目，他是在地人都不清楚竟有人在偏僻農場栽種大麻，感謝檢警及時查獲，避免大麻流落市民戕害年輕人。

▲桃園地檢署指揮刑事局與龍潭警方在龍潭區601空騎旅基地旁破獲大麻農場，附近茶農透露，根本不知道有人在附近農場栽種大麻。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園地檢署指揮刑事局與龍潭警方在龍潭區601空騎旅基地旁破獲大麻農場，附近茶農透露，根本不知道有人在附近農場栽種大麻。（圖／記者沈繼昌攝）

附近茶農亦稱，在當地居住數十年從未聽聞有人栽種大麻，甚至還成立大麻農場，但上週聽說有大批警方進出，搬出一大堆不明植物，可能就是大麻，由於當時並不在農場附近，事後聽取長輩透露感覺很訝異，「純樸農業區竟成為大麻農場」。

▲桃園地檢署指揮刑事局與龍潭警方在龍潭區601空騎旅基地旁破獲大麻農場，現場留有大批空盆栽與滿地垃圾。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園地檢署指揮刑事局與龍潭警方在龍潭區601空騎旅基地旁破獲大麻農場，農場內以栽種香蕉其他作物掩飾大麻作物。（圖／記者沈繼昌攝）

據指稱，桃園檢方本月20指揮刑事局、台北市警方與龍潭警分局等單位聯合查緝，在龍潭區這處偏僻農場當場查獲盆栽大麻超過4200株，其中約半數已近成熟，由於大麻農場外部以其他如香蕉等植栽掩護，若沒有進入農場很難查出大麻盆栽等證物。其中成熟大麻若流入市面估計市值可能高達6億元，查獲數量堪稱是歷年來檢警查獲面積最大、數量最多的大麻案，目前農場已被檢警列入蒐證範圍，農場大門已深鎖，農場內部空無一人。

至於落網的主嫌、「綽號「荔枝」的松聯幫大老吳來居，與手下小弟及外籍移工共計8名涉案人，桃檢複訊後已全數向地院聲押禁見獲准，接下將溯源追查幕後其他可能涉案人員到案，至於相關案情，桃檢則低調表示，偵查不公開，敬請體諒。

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