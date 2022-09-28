陸「十一」長假多地加大防疫　外省遊客待滿3天才能進景區

▲面對新冠疫情，大陸採取「動態清零」防疫政策。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸為期7天的「十一黃金周」假期即將到來，北京、上海、深圳等地倡導就地過節，有超過60%的上班族響應。另外，為了應對猛增的客流，多個景區調整防疫政策，例如華山要求外省遊客必須在陝西待滿3天、持24小時內核酸陰性證明，方可入園。

據《中新經緯》報導，北京、上海、深圳、南京、武漢、西安等多地已發文，倡導就地過節，非必要不離開。西安25日明確，承辦5桌以上宴會等聚餐活動，須提前3日報備；南京24日明確，非必要不舉辦大型會議、培訓、會展、文藝演出等聚集性活動。

另外，據前程無憂《職場人休假習慣洞察報告》，26.7%受訪者正規劃「十一國慶」假期的出行活動。大多數職場人表示，這個假期會響應防疫政策、減少外出活動，其中有61.3%選擇就地過節。

▲華山景色。（圖／CFP）

為應對猛增的客流，大陸多個知名景區調整防疫措施。其中，華山官網26日公告稱，對外省遊客或有旅居史人員，必須查驗3日內陝西省內醫療機構出具的2次及以上的核酸檢測陰性證明，方可入園，且強調必須在陝西省內待滿3天，並於遊玩日當日持24小時內核酸採樣或核酸陰性證明進入景區。

稻城亞丁景區26日提示，省外低風險區人員入州後嚴格落實「3天3檢」，最後1檢保持在24小時內，核酸檢測陰性證明未出前不外出，不聚集，不入園。

不少景區還明確了國慶期間限流措施，如黃山風景區規定，「十一」黃金周日接待遊客控制在2.5萬人以內。

受此影響，本地游、周邊游或繼續成為「十一」出遊主流。途牛報告顯示，超六成人選擇本地游、周邊游，廣州、杭州、南京、珠海等目的地的熱度排名靠前。

從預訂數據看，途牛稱，今年「十一」假期出遊出發人次將從9月29日迎來快速增長，並在10月1日當天達到峰值，出遊熱潮更多集中在9月30日-10月5日之間。