秋季孔子釋奠大典黃偉哲任正獻官　表達對教師感謝與敬意

▲台南市2022年度秋祭大成至聖先師孔子釋奠典禮，28日清晨5時於孔廟大成殿舉行，由正獻官黃偉哲市長等人依古禮執行各項儀式，表達對教師的敬意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市2022年度秋祭大成至聖先師孔子釋奠典禮，28日清晨5時於孔廟大成殿舉行，由正獻官台南市政府市長兼孔廟文化基金會董事長黃偉哲等人及各級機關代表、台南市學術界與教育界代表依照古禮執行各項儀式，表達對教師的敬意。





市長黃偉哲，率領分獻官市議員兼孔廟文化基金會董事邱莉莉、中西區長汪慶龍、仙草實驗小學校長李志軒、保東國小校長張茵倩、復興國中老師劉嘉怡、安平國中老師唐郁涵、崇明國中老師蔡宗榮、勝利國小老師蘇彥寧、台南市孔廟文化基金會董事石榮峯等人擔任各分獻官依禮執行各項儀式。





市長黃偉哲表示，在開台首學孔廟舉辦釋奠典禮是台南的傳統，不僅是對至聖先師孔子有教無類的教育精神的感佩，也是對孔子地位的尊敬；同時也希望藉著今日的祭孔儀式，對全國老師的付出和辛勞表達敬意跟謝意。

釋奠典禮全程歷時約1小時，除了正獻官和分獻官以外，忠義國小表演六佾舞的佾生團隊，以成書院負責祭孔典禮音樂的演奏人員，和許多觀禮的民眾，在天未亮的時刻，均安靜的在大成殿外等待典禮開始，5時整在雅樂和六佾舞的演出下典禮開始，過程莊重肅穆。





另崇聖祠祭典於28日清晨4時20分起舉行，由副市長戴謙擔任正獻官，分獻官由文賢國中老師蔡佩伶及三村國小老師王維斌擔任。



今年也有一群台南一中的同學，在一中校長廖財固的率領和作家王浩一解說下前來觀禮，廖校長表示祭孔大典是表達尊師重道的傳統儀式之一，藉由實地觀禮、配合王浩一老師的解說，讓同學有不同的學習經驗，並能體會尊師重道的文化意義。



同時配合台南市政府防疫政策，今年度祭孔典禮結束後拔智慧毛的活動暫停舉行，而考量防疫安全，今年度不管參加祭孔的人員、或觀禮的遊客均全程佩帶口罩，遵守中央防疫的規定。