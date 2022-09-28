快訊／台南安平及南區分傳浮屍　2男子先後溺斃...身分待查

▲台南市安平區運河路水景橋的漁船加油站附近及南區鯤鯓路101巷對面海灘，中午分別傳出溺水案，消防人員分別打撈起年約45歲及60歲的男子，均已死亡。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區運河路水景橋的漁船加油站附近，及南區鯤鯓路101巷對面海灘，28日中午分別傳出溺水案，消防局據報出動消人員前往查處，消防人員分別打撈起年約45歲及60歲的溺水男子，都已明顯死亡，兩案各交由市警四、六分局報請檢察官相驗查處中。

台南市消防局119勤務中心，28日中午12時38分許據報，安平區運河路水景橋的漁船加油站附近有人溺水，安平消防分隊出動4車8人前往查處，消防人員到場發現溺水者已由附近漁民協助打撈上岸，經查該名年約45的男子已明顯死亡，已交由市警四分局警方調查死者身分，至於死因則有待檢警進一步調查。

隨後在12時53分許，119據報南區鯤鯓路101巷對面沙灘民眾發現有溺水者，立即出動灣裡消防分隊2車3人前往查處，消防人員在下午1時1分許到達現場，經搜索於1時29分許發現該名溺水者，馬上將其打撈上岸，經查該名年約60歲的溺水者已明顯死亡，落水原因不明，全案交由市警六分局後續調查死者身分，報請檢察官相驗查明死因中。