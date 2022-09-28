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「超邪惡視角」罵校車壞壞！14秒片瘋傳　網重播狂看：不氣了

記者周亭瑋／綜合報導

一名機車騎士日前行經某路段時，碰上校車司機臨時停靠路邊，讓學生們下車，害他險些撞上，於是將行車紀錄器畫面PO網；沒想到，超邪惡視角讓網友們全歪樓，洗版笑回「我只看到短裙」、「好人一生平安」。

網友深夜在「爆廢公社二館」貼出影片，直言「請教育部重視校車安全，勿讓學生在危險處上下車，請小力噴摩托車。」

▲騎士差點撞上去。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

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▲騎士差點撞上去。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

從14秒影片可見，校車司機先是放慢速度，接著在一處路邊停下，並開啟車門；而機車騎士見狀連忙煞車，隨後有兩位短裙學生妹下車，細長鉛筆腿超吸睛，但他也忍不住驚呼「差點就要撞上了。」

沒想到，畫面一出風向大歪樓，大多網友都將目光放在學生妹上，直呼「本來想大聲斥責，但...裙子實在太短了」、「太危險了，為什麼這麼低？我是說視角」、「本來要罵了，看見妹子裝沒事？」「我還以為你是要看妹子咧，原來是右側超車兼鑽縫呀」、「現在的學生制服真香」、「你說你的鏡頭這麼霧，是不是要換一個」、「司機放福利給你欸」。

▲騎士差點撞上去。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲網友們焦點全在學生妹上。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

不過，也有人不忘批評，「就機車的問題比較大啊」、「是你騎車有問題，不要看到洞就想進去」、「紅燈停車，司機的出發點應該是方便學生，但15cm白線為路肩，硬是要鑽縫會出事的」、「都靠右停車準備下客了，為什麼還要鑽過去」。

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