行車擦撞按喇叭、驟停逼車…挨罰1.8萬提訴訟　法官打回票

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

蕭姓男子駕車行經屏東縣車城鄉濱海景觀道路，與人發生擦撞，他按喇叭、閃雙黃燈超車、驟停等方式迫使對方停車未果，被檢舉危險駕車行為，挨罰1萬8千元，並參加道路交通安全講習，吊扣汽車牌照6個，蕭男不服提出行政訴訟；法官認為，發生擦撞只要報警處理即可解決，無須以追車、煞停等方式攔停對方，駁回該訴訟。

蕭姓男子駕駛自小客車於5日早上11時24分許，行經車城鄉濱海景觀公路段，因有「於道路上蛇行、驟停之危險方式駕車違規情事被檢舉，警方觀看行車紀錄器屬實，依法開單告發，要罰1萬8千元，記違規點數3點，並參加道路交通安全講習，吊扣汽車牌照6個月。

他不服，提供行車紀錄器做證提出行訴訟，指當時是檢舉人因超他的車發生輕微擦撞，他才打雙黃燈跟他按喇叭示意發生事故，提醒他，反而檢舉人誤以為挑釁他，故意將車輛往左邊甩一下，企圖讓他因閃避他車輛而撞上對向機車，他為閃避檢舉人車輛導致車上飲料翻倒，車子才晃來晃去。

法官詢問他為為何未報案，他表示，是因離開事故地點，且報案還會吃上一張事後報案的紅單，由於他下車查看車輪，車後面輕微凹痕有點掉漆，想說沒什麼關係才沒有報案等語。

法官表示，蕭男確實有駕駛車輛追逐檢舉人車輛，並有駕車逼近檢舉人車輛，煞停令檢舉人停車，跨越雙黃實線追至檢舉人車前，並違規闖紅燈迴轉追逐檢舉人等，均酌為明確。縱蕭稱兩方最初有擦撞，因對方未停止才追車所言為真，大可以報警處理，且提出行車紀錄器與警方，由警方依循畫面內之車牌找到對方即可，並無須以追車、煞停等方式攔停對方，駁回訴訟。