　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

星巴克「這3天」買1送1！店員激推「3大私藏喝法」　網秒被推坑

▲星巴克板橋車站店。（圖／記者蔡惠如攝）

▲星巴克。（圖／記者蔡惠如攝）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著國際咖啡日將至，各大超商、連鎖咖啡店紛紛祭出優惠，眼看公司三不五時推出「買1送1」活動，就有星巴克店員分享私藏喝法，引來熱烈回響，不少網友也迅速被推坑，直呼「看完想喝了。」

這名星巴克店員在Dcard發文笑說，「最近公司三不五時就買1送1，想說來發篇簡單的指南，讓有選擇性障礙的人可以參考一下，我個人蠻喜歡的幾個品項。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲店員激推「3大私藏喝法」。（圖／「star88_foodies」授權引用）

▲阿里山蜜柚烏龍。（圖／「star88_foodies」授權引用）

首先是「阿里山蜜柚烏龍」，店員直言，這是她私心很愛的飲料，「如果你也喜歡比較清的飲料可以放心點，這會用新鮮泡好的青茶，還有阿里山烏龍茶的茶包，加上蜜柚醬去搖醒茶，因此完全不會感覺到澀哦！強烈建議原味糖漿一定要去除，不然真的會有點偏甜。」

至於店內哪個品項換燕麥奶最推，她覺得非「福吉茶那提」莫屬了，「喝起來的風味跟全脂奶真的不一樣，福吉茶的味道會大幅提升上來，大家可以試試看！不過它是不能調甜度的，只有茶粉本身的糖而已，不會太甜的，大家請放心。」

▲店員激推「3大私藏喝法」。（圖／「star88_foodies」授權引用）

▲許多網友大推福吉茶那提。（圖／「star88_foodies」授權引用）

最後是前陣子很夯的「草莓椰奶星沁爽」，她表示，「這款喝起來並沒有很重的椰奶味，怕椰奶的朋友可以放心嘗試，我們會加上草莓果乾下去搖，建議可以泡一下再吃果乾。」

值得一提的是，為了慶祝國際咖啡節，星巴克也推出活動，凡於10月1日到5日，在星巴克社群平台上，包括限時動態、LINE官方帳號或貼文等，找到「愛喝咖啡的小熊Bearista」並截圖，然後10月3日到5日期間，早上11點-晚上8點，憑截圖就能享大杯飲品（含以上）買1送1了。

▲店員激推「3大私藏喝法」。（圖／「star88_foodies」授權引用）

▲前陣子熱賣的草莓椰奶星沁爽。（圖／「star88_foodies」授權引用）

看完店員的分享，網友們也紛紛回應，「我只要有上班都會來一杯阿里山蜜柚烏龍青」、「福吉茶一生推」、「我超愛蜜柚紅茶」、「我也喜歡福吉茶換燕麥奶，之前還有加濃縮也很讚」、「福吉茶那提是唯一真理」、「我超愛福吉茶那提換燕麥奶，真的超好喝」、「收藏收藏」。

開箱雲好康優惠！！內有專屬折扣碼

►我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃　再送晶華牛肉麵

►1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡　4種人超適合

►智慧型刷毛「提醒換牙刷時機」　還有銀離子抗菌

快速結帳超方便！太划算了QAQ

►東風極柔三層衛生紙「1包不到18元」

►風靡日本！減重名醫「綠茶咖啡懶人速孅飲」　1包不到25元

►150抽兩層衛生紙「1包不到12元」　整年份買好買滿

►苗栗「豪華露營」6人包棟特價中！含兩餐還能烤肉超過癮

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
快訊／金馬獎完整入圍名單公布
男大生IKEA女廁偷拍！　神力女踹開門壓制在地
週五變天降雨熱區出爐！2颱風恐接連生成
快訊／周玉蔻慘了！　民視取消《辣新聞》53新聞台聯播
快訊／央行升息！郵局明起調升存款利率　最高調幅曝
LIVE／第59屆金馬獎　入圍名單公布
這正宮太猛！捉姦秒變「3P床戰」　當場手撕小三打爆出軌夫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

生完2孩就變了！換戰袍求歡「老公只瞄一眼」　人妻哭：像在躲我

最高月薪10萬！友達、緯創13科技大廠搶人　備好履歷高雄上班

機場知識趣！世界旅遊日桃機邀孩童親臨現場　認識機場寶藏

快訊／央行升息！郵局明天起調升存款利率　最高調幅曝

「超強運4星座」入秋旺到爆！　貴人牽線、愛情事業兩得意

週五變天降雨熱區出爐！颱風「洛克、桑卡」本週可能接連生成

國際粉彩府城協會舉行成立大會　眾多愛好粉彩畫作人士加入會員

店員都是邊緣人！《不便利的便利店》爆紅⋯韓小說在台上市一月6刷

星巴克「這3天」買1送1！店員激推「3大私藏喝法」　網秒被推坑

【廣編】星宇航空2022全方位知識星旅人　九年級中學生拿第一

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

萌娃不睡覺愛跟爸聊天　奶音狂回「嗯」網融化

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

周玉蔻認爆料錯誤！　撇清拉抬陳時中選情

劉雨柔、黃育仁宣布離婚！　PO文證實斷6年情：退回朋友關係

周玉蔻王鴻薇火爆開嗆！ 互罵不要臉...張淑娟爆哭

澳洲海岸驚現整排鯨屍 230頭領航鯨離奇擱淺！

周玉蔻、王鴻薇瘋狂互罵　張淑娟北檢淚崩按鈴提告

生完2孩就變了！換戰袍求歡「老公只瞄一眼」　人妻哭：像在躲我

最高月薪10萬！友達、緯創13科技大廠搶人　備好履歷高雄上班

機場知識趣！世界旅遊日桃機邀孩童親臨現場　認識機場寶藏

快訊／央行升息！郵局明天起調升存款利率　最高調幅曝

「超強運4星座」入秋旺到爆！　貴人牽線、愛情事業兩得意

週五變天降雨熱區出爐！颱風「洛克、桑卡」本週可能接連生成

國際粉彩府城協會舉行成立大會　眾多愛好粉彩畫作人士加入會員

店員都是邊緣人！《不便利的便利店》爆紅⋯韓小說在台上市一月6刷

星巴克「這3天」買1送1！店員激推「3大私藏喝法」　網秒被推坑

【廣編】星宇航空2022全方位知識星旅人　九年級中學生拿第一

曾演周杰倫MV被虧「生涯顛峰」　男星隔7年回演藝圈吐近況！

雲林縣樟湖、華南及下崙3國中小學　榮獲教育部教學卓越金質獎

黃士修／周玉蔻理智性的瘋狂　逗樂深綠卻嚇跑中間選民

黃秋生入圍金馬影帝「撞見巧合數字」：今天是我幸運日

一中商圈驚見「停車格小偷」　警識破怪招秒拖吊...網友狂讚

研究：確診1年後仍有血栓風險　高出未染疫者1.8倍

翻遍家找嘸愛貓　背包多一坨「熟睡黑毛球」媽鬆口氣：真沒注意到

生完2孩就變了！換戰袍求歡「老公只瞄一眼」　人妻哭：像在躲我

「打半套拳尿三次」超崩潰　檢查赫見「噓噓」的地方只剩一小縫

蔡詩芸抱女兒重返澳洲出嫁地　休假兼拍金飾廣告曬美腿

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

生活熱門新聞

好市多上架新玩具！網笑：想換電視可以買

張淑娟提告！　律師嘆周玉蔻道歉為時已晚

廖老大退直播5天就復出　館長3句話狠酸

德國妹「想了一輩子才來台灣」　見這幕喊太誇張

結帳不報電話被媽唸！他曝超商點數隱藏功能

能牽手走一輩子「3對超甜星座CP」

台北天空今早「轟隆隆」　原因曝光

夫妻吵架「丟光公仔」！他回家才知全進垃圾車

斷掌命！東門鴨莊創辦人獨子車禍亡　66歲重啟爐灶

農曆9月來了！命理師親點「3生肖」正偏財都旺

婚前要「睡一晚公公房間」　男友1句她慌了

4生肖秋天谷底翻身　加薪、桃花、貴人都來了

即／高雄12行政區「10/2大停水」46萬戶受影響

快篩怎麼篩更準？　研究：「這2處一起戳」敏感度激增

更多熱門

相關新聞

星巴克9／26起限時2天「買一送一」

星巴克9／26起限時2天「買一送一」

身為咖啡控，每一次的連鎖咖啡優惠都不能放過！星巴克今明兩天（9月26日至9月27日）舉辦「星光好友分享」活動，凡購買兩杯特大杯風味／冰熱一致的飲料，就能享有「買一送一」優惠，記得看清楚黃金4小時16：00～20：00才不會撲空，揪好友、同事喝咖啡，正好解解Monday blue。

星巴克加碼9／23快閃買一送一

星巴克加碼9／23快閃買一送一

星巴克松鼠杯杯、兔子蘑菇杯可愛爆擊

星巴克松鼠杯杯、兔子蘑菇杯可愛爆擊

星巴克9／19起「全品項買一送一」

星巴克9／19起「全品項買一送一」

星巴克9／15全咖啡品項買一送一

星巴克9／15全咖啡品項買一送一

關鍵字：

星巴克星巴克買1送1阿里山蜜柚烏龍福吉茶那提草莓椰奶星沁爽

讀者迴響

熱門新聞

北漂夫妻罹肝癌　醫師：燉排骨加它像在服毒

好市多上架新玩具！網笑：想換電視可以買

反擊孫生「去酒店到早上」！

台中男水樂園拍2hrs　比基尼妹崩潰

台南恐怖命案！27歲男14樓墜落斷頭亡

張淑娟提告！　律師嘆周玉蔻道歉為時已晚

軍營旁「一甲地」全種大麻　市價估6億

快訊／千人斬AV男優清水健離婚！妻證實4年婚斷

警單手壓制騎士！　影片曝光卻歪樓「目光都在他身上」

吳宗憲終於公開「最美小女兒」！首曬4兒女合照

廖老大退直播5天就復出　館長3句話狠酸

浴室矽利康發霉！網曝神招

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　合照掀熱議：都好酷

進廁所驚見「1巨雷」他氣退租　網全傻眼

我要生了！24歲少婦報警託付3幼子

更多

最夯影音

更多
開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血
正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

萌娃不睡覺愛跟爸聊天　奶音狂回「嗯」網融化

萌娃不睡覺愛跟爸聊天　奶音狂回「嗯」網融化

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面