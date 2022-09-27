星巴克「這3天」買1送1！店員激推「3大私藏喝法」　網秒被推坑

▲星巴克。（圖／記者蔡惠如攝）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著國際咖啡日將至，各大超商、連鎖咖啡店紛紛祭出優惠，眼看公司三不五時推出「買1送1」活動，就有星巴克店員分享私藏喝法，引來熱烈回響，不少網友也迅速被推坑，直呼「看完想喝了。」

這名星巴克店員在Dcard發文笑說，「最近公司三不五時就買1送1，想說來發篇簡單的指南，讓有選擇性障礙的人可以參考一下，我個人蠻喜歡的幾個品項。」

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▲阿里山蜜柚烏龍。（圖／「star88_foodies」授權引用）

首先是「阿里山蜜柚烏龍」，店員直言，這是她私心很愛的飲料，「如果你也喜歡比較清的飲料可以放心點，這會用新鮮泡好的青茶，還有阿里山烏龍茶的茶包，加上蜜柚醬去搖醒茶，因此完全不會感覺到澀哦！強烈建議原味糖漿一定要去除，不然真的會有點偏甜。」

至於店內哪個品項換燕麥奶最推，她覺得非「福吉茶那提」莫屬了，「喝起來的風味跟全脂奶真的不一樣，福吉茶的味道會大幅提升上來，大家可以試試看！不過它是不能調甜度的，只有茶粉本身的糖而已，不會太甜的，大家請放心。」

▲許多網友大推福吉茶那提。（圖／「star88_foodies」授權引用）

最後是前陣子很夯的「草莓椰奶星沁爽」，她表示，「這款喝起來並沒有很重的椰奶味，怕椰奶的朋友可以放心嘗試，我們會加上草莓果乾下去搖，建議可以泡一下再吃果乾。」

值得一提的是，為了慶祝國際咖啡節，星巴克也推出活動，凡於10月1日到5日，在星巴克社群平台上，包括限時動態、LINE官方帳號或貼文等，找到「愛喝咖啡的小熊Bearista」並截圖，然後10月3日到5日期間，早上11點-晚上8點，憑截圖就能享大杯飲品（含以上）買1送1了。

▲前陣子熱賣的草莓椰奶星沁爽。（圖／「star88_foodies」授權引用）

看完店員的分享，網友們也紛紛回應，「我只要有上班都會來一杯阿里山蜜柚烏龍青」、「福吉茶一生推」、「我超愛蜜柚紅茶」、「我也喜歡福吉茶換燕麥奶，之前還有加濃縮也很讚」、「福吉茶那提是唯一真理」、「我超愛福吉茶那提換燕麥奶，真的超好喝」、「收藏收藏」。

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