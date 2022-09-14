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新生高架重機騎士遭夾擊亡！　他急煞遭轟「公布前後鏡頭」曝真相

記者邱中岳、戴若涵、陳韻如／台北報導

台北市中山區新生高架14日上午發生一起死亡車禍！一輛重機行經該處時，煞車不及撞上前方自小客車後自摔，後方轎車因閃避不及追撞，接著第3台轎車更直接輾過倒地的騎士。經緊急送醫搶救過後，騎士仍宣告不治。事後第一台轎車的駕駛遭批突然煞停害命，他下午PO出行車紀錄器影片自清，表示是前車煞停，他才跟著煞停的。

▲▼重機騎士追尾前車，整個人側翻後被小客車輾過命危。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼重機騎士追尾前車，整個人側翻後被小客車輾過命危。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

回顧整起事發經過，35歲柯姓重機騎士14日上午7時許，從長安東路匝道上新生高架，因煞車不及當場撞上前方由22歲趙姓男子駕駛的轎車，柯姓騎士當場噴飛摔落在地，而後方由54歲蕭姓男子駕駛的自小客車也因來不及煞車撞上重機，此時第3台由40歲陳姓男子駕駛的轎車則向右側閃躲，卻不幸輾過倒地的柯男。

柯男遭輾後，當場失去呼吸心跳，雖經緊急送醫搶救，仍因傷勢過重，於14日中午12時30分宣告不治。事發過後，由於第一台車的趙姓駕駛遭指責，是他突然煞車才會釀成這起事故的發生，他決定公布行車紀錄器前後鏡頭畫面澄清。

▲▼重機騎士追尾前車，整個人側翻後被小客車輾過命危。（圖／記者邱中岳翻攝）

他貼出兩段畫面表示，自己是今早發生憾事的灰色車輛駕駛，與其聽信網路謠傳或媒體誤導，不如公布畫面，他稱，是前方黑色轎車沒打方向燈突然急煞，「那我當然也煞住了，不過後方機車騎士就沒那麼幸運了」，請網友們不要人身攻擊或過多的解讀等謾罵，一切等開庭釐清肇事責任。

透過行車紀錄器前鏡頭可發現，前方黑色轎車準備從匝道切入車道時，並未打左轉方向燈，切不進車道後，又向右偏移，停在匝道匯入口，此時後方車輛撞成一團，黑車再度未打方向燈，最後切入車道離去。

▲▼新生高架重機死亡車禍。（圖／當事人提供）

▲趙男公布行車紀錄器前鏡頭，表示自己是因前車急煞才跟著煞車的。（圖／當事人提供）

趙男強調，「這場事故，大家都是受害者，因為有人不會禮讓、有人不會開車，甚至是最上層的道路設計都做不好，希望政府能全面檢視道路安全、規劃設計或法規的合理性，而不是一昧的增加測速桿或畫紅線，駕駛人道安意識、權益都應該嚴格加強，不是去駕訓班場內繞個幾圈，場外喊個注意右方來車就可以發雞腿，願大家行車都能禮讓。」

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