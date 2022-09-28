蔻蔻爆哭！陳時中心疼「一句話」嗆對手　徐巧芯傻了

記者邱晟軒／綜合報導

周玉蔻近日砲火猛攻蔣萬安家人，令中國小姐冠軍張淑娟無辜受波及，儘管周玉蔻公開道歉，仍擋不住輿論壓力，其節目《辣新聞》也因此被民視取消聯播；周玉蔻昨晚在節目中爆哭126秒，指控遭影射她與民進黨台北市長參選人陳時中有不正當關係，陳時中今（28日）受訪時直言「候選人要注意自己的口德」，而北市議員徐巧芯則傻眼直呼，「洗勒哈囉？你就繼續時只交蔻吧！」

周玉蔻昨晚在錄製《辣新聞》時，當場嚎啕大哭126秒之久，委屈指控藍白陣營影射她和陳時中有「不可告人的關係」，稱訪問影片被剪輯成「髒污影片」，淚灑攝影棚。

▲周玉蔻在節目上爆哭126秒。（圖／翻攝自YouTube／民視讚夯 Formosa TV Thumbs Up）

陳時中今天上午赴南港橫科市場掃街時被問及此事，陳時中表示「我們希望大家不要這樣子去轉移相關的焦點，有一些候選人也要注意自己的口德，因為口德也代表自己的品德」；他直言，影射什麼「小倆口」這些都是沒有口德的事情。

針對陳時中批評對手要注意口德，徐巧芯在臉書發文指出，「整個過程裡面最沒有口德的人就是周玉蔻」，她細數周玉蔻近期的作為，包括污衊蔣萬安不敢去捐血、抹黑抹黃張淑娟女士，還到北檢假道歉真霸凌、每天在節目上講什麼滴血認親、攻擊慈濟是中共自己人。

徐巧芯認為，陳時中對於周玉蔻最近的任何一個發言都不敢、不願批評周玉蔻，如今卻跑去罵對手沒口德，「洗勒哈囉？你就繼續時只交蔻吧！」另外對於周玉蔻昨晚在節目上淚訴，是誰把這場選舉變得這麼骯髒？徐巧芯直言，「是妳啊，別懷疑，就是妳。」

▼心疼周玉蔻，陳時中今喊話對手注意口德。（圖／記者呂晏慈翻攝）

▶限時搶購◀

♛台灣首賣！ 花月嵐「大蒜拳骨拉麵禮盒組」

♛史上最強大拍除塵蟎機！日本IRIS「限定款」超殺優惠快搶