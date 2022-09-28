再看一次！周玉蔻「崩潰爆哭126秒現場」　來賓表情超經典

▲周玉蔻在節目上爆哭126秒。（圖／翻攝自YouTube／民視讚夯 Formosa TV Thumbs Up）

記者邱晟軒／綜合報導

周玉蔻近日砲火猛攻蔣萬安家人，令中國小姐張淑娟無辜受波及，儘管周玉蔻公開道歉，仍擋不住輿論壓力，其節目《辣新聞》被民視取消聯播；周玉蔻昨晚（27日）在節目上爆哭長達126秒，怒指藍白陣營影射她和陳時中有「不可告人的關係」。不過，就有網友發現，現場來賓的表情大有玄機，紛紛直呼「這集通告費不好領呀！」

周玉蔻昨晚在錄製《辣新聞》時，委屈表示「我在報導蔣家問題時，他們用抹黃的方式，影射的方法，好像我跟陳時中有不可告人的關係，使得陳時中在回應媒體時，一個老實厚道的老實人，第一時間回答有些退縮的時候，這些戰鬥藍就用共產黨的手法，每天逼陳時中講周玉蔻，愈問他就愈不知怎回答，因為他是個老實人，他不知道怎麼跟一個女性的專業人士之間會被製造成這個關係，這時柯文哲就進來了，說我們永結同心。」

接著，周玉蔻聲淚俱下，憤怒點名民眾黨網軍將她訪問陳時中的影片做成「男女的東西」。周玉蔻哭著說「還配音樂，還配紅色的心，然後很噁心的，他們團隊把陳時中跟我的訪問，就做成一個很汙髒的男女影片」，「然後翟本喬還要說，這場選舉好像看A片，蔣萬安還說他們小倆口的事是他們的事」。

▲周玉蔻淚灑攝影棚，現場來賓尷尬不已。（圖／翻攝自YouTube／民視讚夯 Formosa TV Thumbs Up）

不過，就有許多網友在觀看這段節目過程時發現，現場來賓的反應非常微妙，紛紛留言笑稱，「蔡玉真只敢露出一雙小眼睛、邱明玉一直在憋著不敢笑出聲、卓冠廷正經嚴肅，只求來個5級地震，大家一哄而散」、「真的笑到我肚子痛，那些來賓真的很辛苦，忍笑忍得很辛苦，真的很佩服，通告費，真心的要加倍」、「這一集的來賓，通告費不好領呀， 還要憋笑」、「還好有戴口罩！有來賓眼神都笑了」。

不少網友在影片下方留言「來賓的表情超經典，真的快笑死」、「來賓的眼神說明了一切」、「來賓是不是都在偷笑」、「來賓的眼神看起來就是在笑」、「來賓們瞄來瞄去的眼神哈哈哈哈哈」；還有網友幫劃重點指出，「這支影片的觀影重點在1：44至1：49來賓的微妙眼神，懂的人就懂，答案只可意會，不可言傳」。

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